Air Cooler खरीदें या Portable AC, कौन-सा रहेगा घर के लिए परफेक्ट, जान लें फर्क!

गर्मी शुरू होते ही घर के अंदर बैठना भी मुश्किल लगने लगता है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि कोई ऐसा कूलिंग ऑप्शन मिल जाए जो ज्यादा महंगा भी न हो और आराम भी दे। अगर आप Window या Split AC नहीं लगवाना चाहते, तो आपके पास दो अच्छे ऑप्शन होते हैं Air Cooler और Portable AC, इन दोनों की खास बात यह है कि आप इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों अलग तरीके से काम करते हैं और इनकी ठंडक भी अलग होती है। इसलिए सही चीज चुनने के लिए जरूरी है कि आप पहले इनके फायदे और कमियां अच्छे से समझ लें।

एयर कूलर कैसे काम करता है और क्यों है किफायती?

एयर कूलर एक सिंपल टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसमें पानी का इस्तेमाल करके हवा को ठंडा किया जाता है। इसमें गर्म हवा गीले पैड्स से होकर गुजरती है, जिससे हवा ठंडी महसूस होती है। इसमें कोई कंप्रेसर या गैस नहीं होती, इसलिए इसका पावर कंजम्प्शन काफी कम रहता है। आमतौर पर एयर कूलर 80W से 200W के बीच बिजली खर्च करता है, जो इसे किफायती बनाता है।

एयर कूलर की कमियां क्या हैं?

हालांकि एयर कूलर में कुछ कमियां भी होती हैं। इसे सही तरीके से काम करने के लिए अच्छे वेंटिलेशन की जरूरत होती है, यानी कमरे में हवा का आना-जाना जरूरी है। इसके अलावा, ज्यादा नमी (ह्यूमिडिटी) वाले इलाकों में इसका असर काफी कम हो जाता है। आपको बार-बार इसमें पानी भी भरना पड़ता है, जो कुछ लोगों के लिए झंझट भरा हो सकता है। इसलिए एयर कूलर उन जगहों पर ज्यादा बेहतर काम करता है जहां गर्मी सूखी होती है, जैसे उत्तर भारत के कई हिस्सों में।

Portable AC की क्या खासियत हैं?

वहीं Portable AC एक मिनी एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। इसमें कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल होता है, जो कमरे की गर्मी को बाहर निकालकर कूलिंग देता है। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ हवा को ठंडा महसूस नहीं कराता, बल्कि कमरे का तापमान सच में कम करता है। यही कारण है कि Portable AC बंद कमरे में भी अच्छी तरह काम करता है और नमी वाले मौसम में भी असरदार रहता है।

Portable AC की कीमत कितनी होगी और बिजली खर्च कितना आएगा?

लेकिन Portable AC की कीमत और खर्च दोनों ज्यादा होते हैं। इसकी कीमत आमतौर पर 25,000 रुपये से शुरू होती है और यह 900W से 1500W तक बिजली खर्च कर सकता है। इससे आपका बिजली बिल काफी बढ़ सकता है। इसके अलावा इसे इस्तेमाल करने के लिए एक एग्जॉस्ट पाइप को खिड़की के बाहर लगाना पड़ता है, ताकि गर्म हवा बाहर जा सके। यह थोड़ा शोर भी करता है, जो कुछ लोगों को परेशान कर सकता है।

Air Cooler खरीदना बेहतर होगा या Portable AC?

अगर दोनों की तुलना करें, तो साफ दिखता है कि एयर कूलर सस्ता और बिजली बचाने वाला ऑप्शन है, लेकिन इसकी कूलिंग मौसम पर निर्भर करती है। दूसरी तरफ पोर्टेबल AC हर मौसम में बेहतर और लगातार कूलिंग देता है, लेकिन इसकी कीमत और बिजली खर्च ज्यादा होता है। इसलिए अगर आपका बजट कम है और आप सूखी गर्मी वाले इलाके में रहते हैं, तो एयर कूलर आपके लिए सही रहेगा, लेकिन अगर आप हर हालत में ठंडी और आरामदायक हवा चाहते हैं, खासकर उमस भरे मौसम में, तो Portable AC खरीदना बेहतर होगा।

FAQ

Air Cooler और Portable AC में सबसे बड़ा फर्क क्या है?

Air Cooler हवा को ठंडा महसूस कराता है, जबकि Portable AC कमरे का तापमान सच में कम करता है।

क्या Air Cooler हर मौसम में अच्छा काम करता है?

Air Cooler सूखी गर्मी में अच्छा काम करता है, लेकिन ज्यादा नमी (ह्यूमिडिटी) वाले मौसम में इसकी कूलिंग कम हो जाती है।

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Portable AC का बिजली बिल कितना बढ़ सकता है?

Portable AC ज्यादा बिजली खर्च करता है (लगभग 900W–1500W), इसलिए इसका इस्तेमाल करने पर बिजली बिल काफी बढ़ सकता है।