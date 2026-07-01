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बारिश के मौसम में AC से क्यों आती अजबी-सी गंध? खतरनाक या फिर नॉर्मल, जानें यहां

AC Bad Smell: क्या आपके एसी से भी बारिश के मौसम में अजीब-सी गंध आती है? अगर हां.... तो इसके पीछे की ये वजहें हो सकती है। यहां जानें कैसे करें इसे फिक्स।

Published By: Manisha | Published: Jul 01, 2026, 08:34 PM (IST)

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क्या आपने नोटिस किया है मानसून/बारिश के मौसम में अचानक से ही Room के अंदर लगे AC से अजीब-सी Smell आने लगती है। यह बदबू कुछ समय के लिए होती है और फिर हवा के साथ चली जाती है… लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आखिर वो कौन-से कारण हैं कि जिसकी वजह से ये अजीब-सी बदबू एसी से आने लगती है। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कारण पता होने के बाद आप इससे निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं वो कारण जिसकी वजह से एसी से बारिश के मौसम में ऐसी Smell आती है। news और पढें: 40 हजार से कम में खरीदें 5-Star वाले ये 8 धांसू Window AC, अब बिजली बिल नहीं आएगा ज्यादा

AC से आने वाली बदबू की वजहें-

फंगस और बैक्टीरिया news और पढें: क्या आपका AC भी बढ़ा रहा है बिजली का बिल? बस करें यह काम, दिखेगा बड़ा फर्क

बारिश के मौसम में वातावरण नमी भरा हो जाता है, जिसकी वजह से हमेशा ठंडी हवा देने वाले एसी में भी नमी आ जाती है। कई बार नमी के कारण एसी के अंदर फंगस या फिर बैक्टीरिया पनपने लगते है, जिसके कारण जैसे ही आप AC ऑन करते हैं वैसे ही एक अजीब-सी Smell कमरे में आने लगती है।

Air Filter

कई बार Air Filter की वजह से भी एसी अजीब-सी गंध देने लगता है। दरअसल, एसी को लंबे समय तक सर्विस न कराओ तो एयर फिल्टर में धूल जमने लगती है। ऐसे में जैसे ही आप एसी ऑन करते हैं तो नमी और धूल मिलकर हवा को थोड़ा गंध-भरा बना देता है।

Drain Pipe

इसके अलावा, कई बार एसी ड्रेन पाइप की वजह से भी बारिश में बदबू पैदा करने लग जाता है। ड्रेन पाइप से जाने वाला पानी मानसून कई बार जाम हो जाता है, जिसकी वजह से भी एसी से बदबू आने लगती है।

कैसे करें बचाव?

बारिश के मौसम में एसी को भी खास रख-रखाव की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कोशिश करें कि मानसून के वक्त एसी के Air Filter को 15 से 20 दिन के अंदर निकालकर साफ करें। मानसून शुरू होने से पहले एसी की सर्विसिंग भी जरूर करा लें।

इसके अलावा, मानसून के मौसम में एसी चलाने से पहले Fan ऑन कर दें। ऐसे में यदि कोई गंध आती भी है, तो वो उतनी पता नहीं चलती।

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साथ ही बारिश के मौसम में एसी को Dry Mode पर चलाएं, जिससे एसी के अंदर की नमी खत्म होती है और हवा में मौजूद नमी भी कम हो जाती है।