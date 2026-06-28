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40 हजार से कम में खरीदें 5-Star वाले ये 8 धांसू Window AC, अब बिजली बिल नहीं आएगा ज्यादा

Best 5-Star Window ACs Under Rs 40000 in India 2026 Top 8 Energy-Efficient Models: कम बजट में चाहिए 5-Star Window AC? ये 8 मॉडल हैं सबसे बेस्ट

Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha| Published: Jun 28, 2026, 02:31 PM (IST)

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LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Window ACzoom icon
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LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Window AC

अगर आप बिजली की कम खपत के साथ दमदार कूलिंग चाहते हैं, तो LG का यह 1.5 टन विंडो AC अच्छा ऑप्शन है। इसमें DUAL Inverter टेक्नोलॉजी, 4-in-1 Convertible Cooling, कॉपर कंडेंसर और 4-Way एयरफ्लो मिलता है। साथ ही HD Filter और Filter Clean Indicator भी दिया गया है, जिससे AC की सफाई का समय आसानी से पता चल जाता है। इसकी कीमत 45,999 रुपये है।

Voltas 185V Vertis Elite A 1.5 Ton 5 Star Inverter Window ACzoom icon
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Voltas 185V Vertis Elite A 1.5 Ton 5 Star Inverter Window AC

Voltas का यह AC 1.5 टन क्षमता और 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसमें Inverter Compressor, Copper Condenser और 2-in-1 Adjustable Cooling Mode मिलता है। इसके Anti-Dust Filter पर Anti-Microbial Coating दी गई है, जो धूल और बैक्टीरिया से बचाने में मदद करती है। Sleep Mode और Memory Restart जैसे फीचर भी मौजूद हैं। इसकी कीमत 38,990 रुपये है।

Voltas 1 5 Ton 5 Star Inverter Window ACzoom icon
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Voltas 1 5 Ton 5 Star Inverter Window AC

Voltas का यह दूसरा मॉडल भी 1.5 टन क्षमता और 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसमें Inverter Compressor, Copper Condenser, 2-in-1 Cooling Mode, Anti-Dust Filter, 2-Way Swing, Sleep Mode और Memory Restart जैसे फीचर दिए गए हैं। इसकी कीमत 36,540 रुपये है।

Hitachi 1.5 Ton 5 Star Window Inverter ACzoom icon
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Hitachi 1.5 Ton 5 Star Window Inverter AC

Hitachi का यह विंडो AC 1.5 टन क्षमता और 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है। इसमें Inverter Compressor और Copper Condenser दिया गया है, जो बेहतर कूलिंग और बिजली की बचत में मदद करता है। साथ ही Filter Clean Indicator भी मिलता है, जो समय पर फिल्टर साफ करने की जानकारी देता है। इसकी कीमत 38,990 रुपये है।

Lloyd 1.5 Ton 5 Star Top Throw Inverter Window ACzoom icon
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Lloyd 1.5 Ton 5 Star Top Throw Inverter Window AC

Lloyd का यह AC 6-in-1 Convertible Cooling और 54 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में काम करने की क्षमता के साथ आता है। इसमें Wi-Fi Connectivity, Voice Control, Opti Breeze Technology, 4-Way Air Swing और Low Noise Mode जैसे स्मार्ट फीचर मिलते हैं। इसकी कीमत 36,990 रुपये है।

Panasonic 1.5 Ton 5 Star Inverter Premium Window ACzoom icon
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Panasonic 1.5 Ton 5 Star Inverter Premium Window AC

Panasonic का यह प्रीमियम विंडो AC 8-in-1 Convertible Cooling के साथ आता है। इसमें 4-Way Airflow, ECO Mode, Powerful Mode और PM0.1 Filter जैसे फीचर दिए गए हैं। यह AC 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी बेहतर कूलिंग देने के लिए बनाया गया है। इसकी कीमत 38,500 रुपये है।

Blue Star 1.5 Ton 5 Star Inverter Window ACzoom icon
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Blue Star 1.5 Ton 5 Star Inverter Window AC

Blue Star का यह AC Inverter Compressor और Copper Condenser के साथ आता है। इसमें Turbo Cool Mode, Auto/High/Medium/Low Fan Speed, Dust Filter और Hydrophilic Blue Fins दिए गए हैं। साथ ही Self-Diagnosis फीचर भी मिलता है, जो किसी खराबी की जानकारी देता है। इसकी कीमत 35,990 रुपये है।

Godrej 1.5 Ton 5 Star Inverter Window ACzoom icon
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Godrej 1.5 Ton 5 Star Inverter Window AC

Godrej का यह विंडो AC 5-in-1 Convertible Cooling के साथ आता है और 52 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में भी बेहतर कूलिंग देने का दावा करता है। इसमें Inverter Compressor, Copper Condenser, I-Sense Technology और Self-Clean फीचर मिलता है, जिससे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। इसकी कीमत 33,990 रुपये है।