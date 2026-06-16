Google पर भूलकर भी सर्च न करें ये 5 चीजें, वरना होगा बहुत नुकसान

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 16, 2026, 10:42 AM (IST)
Google पॉपुलर सर्च इंजन है, जिसका इस्तेमाल हर एज ग्रुप के लोग करते हैं। यही कारण है कि यह वेब ब्राउजर हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। इसकी मदद से हम डायरेक्शन सर्च करने से लेकर प्रोडक्ट तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, इस प्लेटफॉर्म पर कई चीजों को सर्च करने से आपकी प्राइवेसी खतरे में आ सकती है और आप स्कैम का शिकार हो सकते हैं। हम आपको यहां उन ही चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको गूगल पर सर्च नहीं करना है। और पढें: वेब में भी मिलेगा Google Earth का Flight Simulator टूल, घर बैठे कर सकेंगे दुनिया की सैर
स्कैमर्स अक्सर लोगों को ठगने के लिए नकली वेबसाइट बना देते हैं, जो सर्च रिजल्ट में भी दिखाई देती हैं। अगर आप किसी बैंक, एयरलाइन या पेमेंट ऐप का “कस्टमर केयर नंबर” सर्च करते हैं, तो हो सकता है कि आपको असली कंपनी की जगह फेक साइट मिल जाए। इससे आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या उसके वेरिफाइड ऐप से नंबर लें। और पढें: 30,000 रुपए से कम में मिल रहे हैं ये 8 धांसू 4K Smart TV, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स
अक्सर लोग गूगल पर प्रीमियम सॉफ्टवेयर या फिर क्रेक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए तलाशते रहते हैं। ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर दिखने में असली लगते हैं, लेकिन उनमें वायरस या स्पायवेयर छिपा होता है, जिससे आपकी निजता प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमारी राय है कि हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। इससे डेटा लीक या फिर स्कैम का खतरा कम हो जाएगा।
गूगल पर स्वास्थ्य और बीमारी से जुड़ी जानकारी मौजूद है। हालांकि, इस जानकारी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। अधिकतर लोग अपने लक्षण सर्च करके खुद ही बीमारी का अंदाजा लगाने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे गलतफहमी और बेवजह चिंता बढ़ सकती है। इससे बेहतर है कि सीधा डॉक्टर से संपर्क करें और अपने लक्षण बताए। इससे आपको सही बीमारी का पता चलेगा और समय पर इलाज मिल जाएगा। आपकी सेहत भी सही रहेगी।
इस सर्च इंजन पर भूलकर भी अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी जैसी निजी जानकारी न डालें। ऐसा न करने से आपका निजी डेटा चोरी हो सकता है या फिर ऑनलाइन ठगी के शिकार हो सकते हैं।
अक्सर देखा गया है कि लोग गूगल फ्री हैकिंग टूल सर्च करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, अभी बंद कर दें। फ्री हैकिंग टूल वाली वेबसाइट्स में Malware या फिर फिशिंग लिंक होते हैं, जिससे आपका निजी डेटा जैसे फोटोज व वीडियोज गलत हाथों तक पहुंच सकती हैं। खुद को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी साइट्स से दूर रहें।
1. Google पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करना सुरक्षित है ?
उत्तर. नहीं, कई बार स्कैमर्स नकली वेबसाइट्स बनाकर फर्जी कस्टमर केयर नंबर अपलोड कर देते हैं, जो सर्च रिजल्ट के टॉप में नजर आते हैं। अक्सर लोग इस जाल में फंसकर स्कैमर्स के शिकार हो जाते हैं।
2. गूगल पर सिक्योर सर्च कैसे करें ?
उत्तर. गूगल पर सुरक्षित रहते हुए सर्च करना है, तो हमेशा आधिकारिक सोर्स से जानकारी लें। किसी संदिग्ध लिंक से दूर रहें।
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