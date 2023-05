Samsung Galaxy A14 5G Review: डेली यूज के लिए 'वैल्यू फॉर मनी' स्मार्टफोन

Samsung ने इस साल Galaxy A सीरीज लाइन-अप की शुरुआत Galaxy A14 5G से की है। इस स्मार्टफोन को पिछले साल आए Galaxy A13 के मुकाबले अपग्रेडेड फीचर्स के साथ उतारा गया है। यह सैमसंग के सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन में से एक है, जिसकी शुरुआती कीमत 16,499 रुपये है। हालांकि, बाद में कंपनी ने Galaxy M और Galaxy F सीरीज में इससे भी सस्ते 5G स्मार्टफोन उतारे हैं। हमने इस स्मार्टफोन को लंबे समय तक प्राइमरी डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया और आपके लिए इसका रिव्यू लेकर आए हैं। इस फोन के बारे में डिटेल से जानने से पहले हम इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जान लेते हैं… Also Read - सिर्फ 44 रुपये में खरीद सकेंगे Samsung Galaxy A14 5G फोन, Samsung लाएगा शानदार ऑफर!

Galaxy A14 5G के फीचर्स

डिस्प्ले- 6.6 इंच FHD+

प्रोसेसर- ऑक्टाकोर Exynos 1330 SoC

बैटरी- 5000mAh, 15W USB Type C

कनेक्टिविटी- डुअल 5G, 3.5mm ऑडियो जैक

कैमरा- ट्रिपल रियर (50MP + 2MP + 2MP), 13MP सेल्फी

OS- Android 13 बेस्ड One UI 5.0

स्टोरेज- 4GB/6GB/8GB RAM + 64GB/128GB

शुरुआती कीमत- 16,499 रुपये

Samsung Galaxy A14 5G: डिजाइन

Galaxy A14 5G की डिजाइन की बात करें तो सैमसंग ने इसमें अपनी प्रीमियम Galaxy S सीरीज वाले डिजाइन एस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से यह एक साफ-सुथरा और आकर्षक डिजाइन वाला फोन लगता है। कंपनी ने इसमें पॉलिकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बॉडी का इस्तेमाल किया है। फोन के बैक में ग्लास मटीरियल का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसकी वजह से फोन की ग्रिपिंग अच्छी है। फोन के बैक पैनल में टेक्स्चर फिनिश वाला डिजाइन देखने को मिलेगा। बैक पैनल में वर्टिकली तीन कैमरे अलाइंड हैं, जिनके बंप बाहर निकले हैं, जिसके लिए कवर लगाए रखने की जरूरत पड़ेगी। Also Read - Samsung Galaxy A14 और Galaxy A23 5G की पहली सेल, मिल रहे जबरदस्त ऑफर्स

फोन की चौड़ाई पिछले साल लॉन्च हुए मॉडल के मुकाबले ज्यादा है। इसके फ्रंट में चारों ओर राउंडेड एज दिए गए हैं, जिसकी वजह से ग्रिपिंग बेहतर लगती है। यह फोन तीन कलर ऑप्शन- डार्क रेड, लाइट ग्रीन और ब्लैक में आता है। मैनें इसका डार्क रेड वेरिएंट इस्तेमाल किया है, जो देखने मं अच्छा लगता है।

फोन के बैक पैनल का टेक्स्चर इस पर उंगलियों के निशान नहीं पड़ने देता है। सबसे अच्छी बात यह लगी की फोन के USB Type C पोर्ट के बगल में 3.5mm ऑडियो जैक पोर्ट मिलता है, जो आम तौर पर आजकल आने वाले फोन से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा साइड में स्पीकर ग्रिल मिलेगा। ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो एक बजट फोन के लिहाज से कंपनी ने इस फोन की डिजाइन को साफ-सुथरा रखा है।

Samsung Galaxy A14 5G: डिस्प्ले

सैमसंग का यह बजट 5G स्मार्टफोन 6.6 इंच के FHD+ LCD डिस्प्ले के साथ आता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन के डिस्प्ले में 440ppi और वाइब्रेंट कलर का सपोर्ट मिलता है। इसमें ट्रेडिशनल वाटरड्रॉप नॉट डिजाइन मिलता है, मगर डिस्प्ले का बड़ा साइज इस पर देखे जाने वाले कंटेंट का फुल व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। मैनें इस फोन पर कई OTT ऐप्स का इस्तेमाल करके देखा। YouTube, Amazon Prime Video और Netflix के वीडियो कंटेंट को देखने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। फोन का हाई रिफ्रेश रेट इसमें एक स्मूदनेस प्रदान करता है।

इसके अलावा आप इस फोन पर हाई रेजलूशन वाले गेम्स का भी लुफ्त उठा सकते हैं। मैनें इस पर Need For Speed: Most Wanted का मोबाइल एडिशन खेलकर देखा। गेम लोड होने से लेकर लॉन्च होने तक में किसी भी तरह की लैगिंग की समस्या नहीं आई। वहीं, गेम में रेसिंग के दौरान आने वाले 3D ग्राफिक्स भी क्लियरली विजिबल हो रहे थे। हालांकि, LCD पैनल होने की वजह से थोड़े बहुत शैडो दिख रहे थे।

आम यूसेज जैसे कि मैसेज, कॉल्स, ई-मेल आदि चेक करने में या फिर कंपोज करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। वहीं, फोटोज को भी जूम करने पर वाइब्रेंट कलर्स दिखते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में फोन इस्तेमाल करते समय आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जो आपको हर LCD डिस्प्ले वाले फोन में आती है। इनडोर यूज करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।

Samsung Galaxy A14 5G: परफॉर्मेंस

फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो सैमसंग ने इस फोन में 5nm Exynos 1330 SoC का इस्तेमाल किया है। यह कंपनी का इन-हाउस प्रीमियम प्रोसेसर है। इस ऑक्टाकोर प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड 2.4GHz है, जो इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। इसमें 8GB तक RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। फोन की RAM को वर्चुअली, जबकि स्टोरेज को फिजिकली बढ़ाया जा सकता है। इस फोन को Geekbench पर मल्टी कोर में 2,123 प्वाइंट्स मिले हैं, जबकि AnTuTu पर इसने 4,08,771 प्वाइंट्स प्राप्त किए हैं।

ये तो बात हो गई फोन के टेक्निकल पैरामीटर्स की। आसान भाषा में कहा जाए तो फोन पर आप हैवी गेम को भी आसानी से खेल सकते हैं। साथ ही, मल्टी-टास्किंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैनें इस डिवाइस पर कुछ हल्के और कुछ हैवी ग्राफिक्स वाले गेम खेलकर देखे हैं। इन गेम्स को न तो लोड होने में और न ही लॉन्च होने में कोई दिक्कत आई। हालांकि, हैवी गेम्स को कुछ देर खेलने के बाद स्क्रीन लैग करने लगती है और फोन का बैक पैनल गर्म होने लगेगा।

सैमसंग के ज्यादातर स्मार्टफोन में बैक पैनल गर्म होने की समस्या रहती है। चाहे आप बजट स्मार्टफोन खरीदें या फिर प्रीमयम, आपको यह दिक्कत जरूर आएगी। इस फोन का कैमरा इस्तेमाल करने और इंटरनेट यूज करने दौरान भी बैक पैनल के गर्म होने की समस्या मिलेगी।

यह स्मार्टफोन Android 13 पर बेस्ड OneUI 5.0 के साथ आता है। इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड के सभी सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स मिलेंगे। कंपनी इसके साथ अगले 4 साल तक सॉफ्टवेयर अपग्रेड देगी। सॉफ्टवेयर के मामले में OneUI का यूजर इंटरफेस अन्य ब्रांड्स के UI के मुकाबले साफ-सुथरा लगता है। फोन में Dolby Atmos फीचर मिलता है, जिसकी वजह से इसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें भी हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई है।

Samsung Galaxy A14 5G: बैटरी

Galaxy A14 5G में 5,000mAh की बैटरी मिलती है। इसके साथ USB Type C 15W फास्ट चार्जिंग फीचर मिलता है। फोन को 0 से फुल चार्ज होने में करीब 90 मिनट का समय लगता है। फोन की बैटरी एक बार फुल चार्ज करके एक दिन आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर, आप फोन का इस्तेमाल वीडियो देखने, इंटरनेट, कैमरा आदि के लिए नहीं करते हैं तो इस फोन की बैटरी सिंगल चार्ज में दो दिन भी चल सकती है। फोन को लगातार इस्तेमाल करेंगे, तो भी इसकी बैटरी 12-13 घंटे आराम से चलेगी। यही नहीं, इसमें बैटरी सेवर फीचर भी मिलता है, जो 15 प्रतिशत बैटरी बचने पर ऑन हो जाता है। 15 प्रतिशत बैटरी के साथ भी कम से कम 1-2 घंटे का बैकअप मिल जाता है। बैटरी के लिए इस फोन को पूरे नंबर दिए जा सकते हैं।

Samsung Galaxy A14 5G: कैमरा

अब बात करते हैं इस फोन के सबसे अहम फीचर यानी कैमरा फीचर्स की। ज्यादातर युवा आजकल अच्छे कैमरा वाला फोन मार्केट से खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें हर मोमेंट की तस्वीर क्लिक करनी होती है। यही नहीं, सोशल मीडिया अपलोड्स के लिए अच्छा सेल्फी भी आता है। सैमसंग ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए फोन के कैमरा फीचर्स को अपग्रेड किया है। इस फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसके साथ LED फ्लैश लाइट मिलता है।

इसमें 50MP के प्राइमरी कैमरा के साथ दो 2MP के और कैमरे बैक में मिलते हैं, जिनमें डेप्थ और मैक्रो सेंसर शामिल हैं। फोन के प्राइमरी कैमरा से डे लाइट में अच्छी तस्वीर क्लिक कर सकते हैं। फोन में नाइट मोड फीचर भी मिलता है, लेकिन रात में ली गई तस्वीर आपके उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगी। ली गई तस्वीर में पिक्सल विजिबल होंगे।

वहीं, इसका मैक्रो कैमरा भी अच्छा है, जो नजदीक से ली गई तस्वीर काफी क्लियर क्लिक कर सकता है। फोन का प्राइमरी शूटर कम रोशनी में ठीक-ठाक तस्वीर क्लिक कर सकता है, जिसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकेंगे। कैमरा ऐप में AI इनेबल्ड फीचर्स मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके क्लिक की गई तस्वीर को एडिट कर सकेंगे।

सैमसंग के कैमरा ऐप में कई तरह के फिल्टर्स भी मिलेंगे, जो ली गई तस्वीर को बेहतर बना सकता है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसके फ्रंट में 13MP का कैमरा मिलेगा, जो वाटरड्रॉप नॉच के साथ इंबेड किया गया है। इसके फ्रंट कैमरा से भी डे लाइट में बाइब्रेंट तस्वीर क्लिक की जा सकती है। सोशल मीडिया अपलोड्स के लिए ठीक-ठाक फोटो मिल सकता है। एक बजट प्राइस रेंज के हिसाब से फोन का कैमरा ठीक है। इससे और ज्यादा उम्मीद करना बेमानी होगा।

हमारा फैसला

Samsung Galaxy A14 5G के हर पहलू को अच्छी तरह से जांचने-परखने के बाद हम इस नतीजे पर पहूंचे हैं कि इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी कहा जा सकता है। फोन डेली यूज करने के लिए अच्छा है। साथ ही, युवाओं के लिए इस फोन पर गेमिंग भी की जा सकती है। साथ ही, फोन का कैमरा भी ठीक-ठाक तस्वीर क्लिक कर सकता है। फोन का बैटरी बैकअप जबरदस्त है और यह जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती है।

इसमें जो कमियां मुझे लगी वो लगभग सभी सैमसंग के फोन में देखने को मिलती है। ज्यादा देर इस्तेमाल करने यानी हैवी यूज करने पर इसका बैक पैनल गर्म होने लगता है। नाइट मोड में ली गई तस्वीर एवरेज है और फोन के डिस्प्ले को और बेहतर किया जा सकता था। इस प्राइस रेंज में आने वाले कई फोन में AMOLED डिस्प्ले मिलता है।