Google ने अपने AI Mode को और ज्यादा बनाया पावरफुल, लॉन्च किया ये खास फीचर

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 10, 2026, 05:53 PM (IST)
Google ने भारत में अपने AI Mode को और ज्यादा पावरफुल बनाते हुए एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो अब यूजर्स को सीधे सर्च के जरिए रेस्टोरेंट बुकिंग करने की सुविधा देता है। इस नए अपडेट के साथ, यूजर बिना अलग-अलग ऐप्स पर जाएं, सिर्फ Google सर्च से ही अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट को ढूंढ और बुक कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि यह फीचर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए लाया गया है, ताकि समय की बचत हो और काम जल्दी हो सके, फिलहाल यह फीचर धीरे-धीरे भारत में रोलआउट हो रहा है और आने वाले समय में इसे और बेहतर बनाया जाएगा।
इस नए AI फीचर की खास बात यह है कि यह ‘Agentic Capabilities’ पर काम करता है, यानी यह सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि खुद से कई स्टेप्स लेकर यूजर का काम पूरा करने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई यूजर रेस्टोरेंट ढूंढना चाहता है, तो AI उसकी जरूरत जैसे कितने लोग हैं, कौन-सी लोकेशन चाहिए, किस तरह का खाना चाहिए और किस समय बुकिंग करनी है, इन सबको समझकर सही ऑप्शन सुझाता है। इसके बाद यह अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स को खुद स्कैन करता है और सबसे अच्छे रिजल्ट्स सामने लाता है, जिससे यूजर को बार-बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती।
Google के अनुसार, यह सिस्टम रियल-टाइम में रेस्टोरेंट की उपलब्धता भी चेक करता है और एक क्यूरेटेड लिस्ट तैयार करता है। अगर यूजर को कोई ऑप्शन पसंद आता है, तो वह सीधे उसी से बुकिंग लिंक पर जाकर रिजर्वेशन कर सकता है। इससे पूरी प्रोसेस एक ही जगह पर पूरी हो जाती है। इस फीचर को और बेहतर बनाने के लिए Google ने Zomato, Swiggy और EazyDiner जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि यूजर्स को ज्यादा ऑप्शन मिल सकें।
यह नया अपडेट Google की Gemini AI स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी भारत में अपने AI इकोसिस्टम को तेजी से बढ़ा रही है, हाल ही में कंपनी ने Gemini 3.1 Flash Live मॉडल के जरिए कई भारतीय भाषाओं में Search Live सपोर्ट भी शुरू किया है। इसके अलावा AI Mode में शॉपिंग अनुभव को भी बेहतर बनाया गया है, जहां यूजर अब सीधे चैट के अंदर प्रोडक्ट्स को खोज, तुलना और खरीद सकते हैं। आने वाले समय में Google इस AI सिस्टम में और भी नए फीचर्स जोड़ने की योजना बना रहा है, जिससे यूजर्स को और ज्यादा स्मार्ट और आसान अनुभव मिल सके।
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