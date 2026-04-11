OPPO के प्रीमियम फोन पर मिल रहा 6800 का Discount, सस्ते में मिलेगा 200MP कैमरा और 6500mAh बैटरी

Free Fire Max के गेमिंग कोड, फ्री में पाएं पेट-कैरेक्टर

Free Fire Max के रिडीम कोड की डिमांड बनी रहती है। गेमर्स को इन कोड का इंतजार रहता है। अगर आप भी गेमिंग कोड का वेट कर रहे हैं, तो आज यानी 11 अप्रैल 2026 के कोड आ गए हैं। इनसे मुफ्त में पेट-कैरेक्टर जैसे आइटम मुफ्त में क्लेम किए जा सकते हैं।