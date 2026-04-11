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OPPO के प्रीमियम फोन पर मिल रहा 6800 का Discount, सस्ते में मिलेगा 200MP कैमरा और 6500mAh बैटरी

OPPO Reno 15 Pro 5G 6800 discount flipkart offer price specification 200mp camera 6500mah battery: ओप्पो रेनो 15 प्रो पर भारी-भरकम डिस्काउंट मिल रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Apr 11, 2026, 10:41 AM (IST)

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OPPO Reno 15 Pro 5G (9)zoom icon
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OPPO Reno 15 Pro 5G Camera

OPPO Reno 15 Pro को 200MP वाइड एंगल लेंस के साथ लाया गया है। यह ऑटो-फोकस से लैस है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 50MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है।

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OPPO Reno 15 Pro 5G Storage

फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए ओप्पो के इस फ्लैगशिप फोन में 512 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। साथ ही, में 12 जीबी रैम मिलती है। यह Proximity, Ambient light और E-compass जैसे सेंसर से लैस है।

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OPPO Reno 15 Pro 5G Display

OPPO ने इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच की FHD+ स्क्रीन दी है। इसका रेजलूशन 2772 × 1272 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120Hz और हाई ब्राइटनेस 1800 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 लगाया गया है।

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OPPO Reno 15 Pro 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए OPPO Reno 15 Pro में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनोरामा, टाइम-लैप्स और स्टिकर मिलता है।

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OPPO Reno 15 Pro 5G Battery

यह स्मार्टफोन 6500mAh बैटरी के साथ आता है। इसे 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें दमदार स्पीकर मिलते हैं। डेटी सुरक्षित रखने के लिए डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंस और फेस अनलॉक की सुविधा दी गई है।

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OPPO Reno 15 Pro 5G Other Specs

OPPO Reno 15 Pro में 5जी के साथ-साथ वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस डिवाइस की हाइट 16.13cm, चौड़ाई 7.65cm और लंबाई 0.77cm है। इसका वजन 205 ग्राम है।

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OPPO Reno 15 Pro 5G Price in India

OPPO Reno 15 Pro का 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 67,999 रुपये में मिल रहा है। इस डिवाइस के 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 72,999 रुपये रखा गया है।

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OPPO Reno 15 Pro 5G Offers

इस फोन पर कुल 6800 रुपये का ऑफ मिल रहा है, जिसमें 3578 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 3222 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इसके अलावा, फोन पर 9 महीने के लिए 6800 रुपये की ईएमआई मिल रही है।