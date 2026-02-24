comscore
55dB ANC के साथ लॉन्च हुए Oppo के ये दमदार ईयरबड्स, कीमत 5000 से कम

Oppo Enco Air 5 Pro को लॉन्च कर दिया गया है। ये नए वायरलेस ईयरबड्स 55dB तक की दमदार ANC, 12mm ड्राइवर और Hi-Res ऑडियो सपोर्ट के साथ आते हैं। खास बात यह है कि इनकी कीमत 5000 रुपये से कम रखी गई है। आइए जातने हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 24, 2026, 02:22 PM (IST)

Oppo Enco Air 5 Pro

photo icon Oppo Enco Air 5 Pro

Oppo Enco Air 5 Pro को चीन में लॉन्च कर दिया गया है। यह कंपनी के पिछले मॉडल Enco Air 4 Pro का अपग्रेड वर्जन है, जिसे 2024 में पेश किया गया था। नए TWS ईयरबड्स में इस बार कंपनी ने बेहतर साउंड क्वालिटी और ज्यादा पावरफुल नॉइज कैंसलेशन पर खास ध्यान दिया है। इसमें 12mm का बड़ा डायनैमिक ड्राइवर दिया गया है। इसके साथ ही यह LHDC 5.0 Hi-Res ऑडियो को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स को हाई-क्वालिटी वायरलेस म्यूजिक का अनुभव मिलेगा। कंपनी का कहना है कि यह ईयरबड्स प्रीमियम साउंड एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

कितनी है कीमत

कीमत की बात करें तो Oppo Enco Air 5 Pro की चीन में कीमत CNY 329 (करीब 4300 रुपये) रखी गई है। यह ईयरबड्स Moonstone White और Midnight Black दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं। फिलहाल इन्हें चीन में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया गया है और इनकी सेल 2 मार्च से शुरू होगी। इस कीमत में 55dB तक की एक्टिव नॉइज कैंसलेशन (ANC) फीचर मिलना इसे मिड-रेंज सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाता है। जो लोग ट्रैवलिंग, ऑफिस या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर म्यूजिक सुनते हैं, उनके लिए यह फीचर काफी काम का साबित हो सकता है।

क्या-क्या मिलेंगे फीचर्स

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इन ईयरबड्स में 20Hz से 40KHz तक की फ्रीक्वेंसी रेंज मिलती है। यह AAC, SBC और LHDC 5.0 ऑडियो कोडेक को सपोर्ट करते हैं और 1Mbps तक की वायरलेस ट्रांसमिशन स्पीड देते हैं। यूजर्स ANC On, Adaptive Mode, Transparency Mode और ANC Off के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। कॉलिंग के लिए इसमें तीन माइक्रोफोन दिए गए हैं, जो कॉल के दौरान बैकग्राउंड नॉइज को कम करने में मदद करते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 6.0 सपोर्ट मिलता है और यह डुअल-डिवाइस कनेक्शन को भी सपोर्ट करता है, यानी आप एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए 47ms लो-लेटेंसी मोड भी दिया गया है, जिससे ऑडियो-वीडियो में लैग कम होता है। टच कंट्रोल और स्लाइड जेस्चर से वॉल्यूम एडजस्ट करने की सुविधा भी इसमें मौजूद है।

बैटरी और डिजाइन

बैटरी की बात करें तो हर ईयरबड में 62mAh की बैटरी दी गई है, जबकि चार्जिंग केस में 530mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। कंपनी का दावा है कि ANC ऑन रहने पर यह एक बार चार्ज में 7 घंटे तक चल सकता है और ANC ऑफ पर 13 घंटे तक प्लेबैक देता है। वहीं चार्जिंग केस के साथ कुल बैटरी बैकअप ANC ऑन पर 29 घंटे और ANC ऑफ पर 54 घंटे तक बताया गया है। इसका चार्जिंग केस 63.37×50.03×24.74mm साइज का है और वजन 43 ग्राम है, जबकि हर ईयरबड का वजन सिर्फ 4.4 ग्राम है।