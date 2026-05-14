Published By: Manisha | Published: May 14, 2026, 01:52 PM (IST)
BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। बीएसएनएल अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में कई किफायती रिचार्ज प्लान लेकर आती है, जो न केवल कीमत में कम होते हैं बल्कि इनमें बेनेफिट्स की भरमार होती है। अगर आप प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज से परेशान हो गए हैं और एक सस्ता विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो बीएसएनएल आपकी सभी जरूरतें पूरी करने वाला है। जी हां, बीएसएनएल कम दाम में यूजर्स के ढेरों बेनेफिट्स वाले प्लान प्रोवाइड करती है। अगर आप बीएसएनएल यूजर हैं या फिर बीएसएनएल में स्विच करने की सोच रहे हैं, तो आज ऐसे ही एक किफायती रिचार्ज प्लान की जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। कंपनी ने हाल ही में अपने X हैंडल के जरिए इस प्लान की जानकारी सार्वजनिक की है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: BSNL का नया Kavach फीचर लॉन्च, जानें ये क्या है और कैसे करें एक्टिवेट, मिलेंगे फायदें ही फायदें
कंपनी यूं तो अपने ग्राहकों के लिए कई सारे सस्ते प्लान लाती है। हालांकि, आज हम आपको BSNL कंपनी के ढेर सारे डेटा बेनेफिट और लंबी वैलिडिटी वाले एक प्लान की जानकारी देने जा रहे हैं। इस प्लान की कीमत मात्र 599 रुपये है। बीएसएनएल का यह प्लान 599 रुपये की कीमत में यूजर्स को 70 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। और पढें: BSNL का डेली 2GB डेटा प्लान, चलेगा 50 दिन
बेनेफिट्स की बात करें, तो बीएसएनएल के इस प्लान में यूजर्स को डेली 3GB डेटा का एक्सेस मिलता है। इसका मतलब यह है कि 70 दिन तक आपको डेली 3GB डेटा का एक्सेस यह प्लान प्रोवाइड करेगा। इस तरह आप 70 दिन तक 210GB डेटा को एक्सेस कर सकेंगे। डेटा के अलावा, प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग बेनेफिट भी शामिल है। साथ ही आप 70 दिन तक डेली 100 फ्री SMS भी प्लान के तहत भेज सकेंगे।
BSNL का ऐसा प्लान अन्य कोई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी नहीं लाती है। पड़ताल करने पर पता चला कि Jio 599 रुपये में तो नहीं बल्कि इससे कम दाम वाला प्लान लेकर आती है, जिसमें कम बेनेफिट्स भी मिलेंगे। जियो के इस प्लान की कीमत 579 रुपये है, जो कि 56 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। प्लान में आपको डेली 1.5GB डेटा का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा, प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग व 100 फ्री SMS शामिल है।
साथ ही जियो 666 रुपये का भी एक प्लान लेकर आता है, जिसमें यूजर्स को 70 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। हालांकि, यह प्लान आपको डेली 3GB डेटा नहीं बल्कि सिर्फ डेली 2GB डेटा का ही एक्सेस देता है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग व डेली 100 फ्री SMS बेनेफिट भी शामिल है। बीएसएनएल प्लान के सामने जियो के प्लान कमजोर ही दिखते हैं। एक प्लान कम दाम में कम बेनेफिट्स प्रोवाइड करता है। वहीं, दूसरा प्लान ज्यादा दाम में भी कम बेनेफिट प्रोवाइड करता है।
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