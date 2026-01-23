Jio Vs Airtel: 250 से कम के बेस्ट प्रीपेड प्लान, फ्री वॉइस कॉलिंग के साथ रोज मिलेगा 1.5GB डेटा

Jio और Airtel देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां हैं। दोनों का यूजरबेस लाखों में है। दोनों के पोर्टफोलियो में बजट रेंज के कई प्रीपेड प्लान हैं। इनमें पर्याप्त डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। साथ ही, इंटरनेट के लिए 1.5GB तक रोज डेटा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं पैक में हेलो ट्यून जैसे बेनेफिट्स भी मिल रहे हैं। इनकी कीमत 250 रुपये से कम है। आइए जियो-एयरटेल के इन प्लान पर डालते हैं एक नजर… और पढें: Jio का मात्र 29 रुपये का प्लान, मिलेगा 2GB डेटा

Jio Prepaid Plans

198 रुपये वाला प्लान

टेलीकॉम कंपनी जियो का यह किफायती रिचार्ज प्लान है। इस प्रीपेड पैक में 14 दिन की वैधता मिल रही है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2GB डेटा दिया जा रहा है। साथ ही, 100 SMS भी मिल रहे हैं। इसमें जियो क्लाउड और जियो टीवी का एक्सेस मुफ्त में मिल रहा है।

239 रुपये वाला प्लान

जियो का 239 रुपये वाला प्लान बजट यूजर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इस प्लान में रोज 1.5GB डेटा और 100 SMS मिल रहे हैं। इस प्लान में दोस्तों और परिवार के लोगों से बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इसमें जियो टीवी और जियो क्लाउड का एक्सेस भी दिया जा रहा है। इस प्लान की समय सीमा 22 दिन है।

Airtel Recharge Plans

199 रुपये वाला प्लान

इस रिचार्ज प्लान में कुल 2GB डेटा दिया जा रहा है। इसमें SMS की सुविधा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। इसके साथ फ्री हेलो ट्यून और स्पैम प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। हालांकि, इस प्लान में ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है।

219 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के प्रीपेड प्लान की समय सीमा 28 दिन की है। इस प्लान में कुल 3GB डेटा मिल रहा है। इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिल रही है, जिससे दूसरे नेटवर्क पर घंटों बात की जा सकती है। इसके अलावा, रिचार्ज पैक में फ्री हेलो ट्यून के साथ स्पैम फाइटिंग प्रोटेक्शन दिया जा रहा है।

कहां से करें प्रीपेड प्लान रिचार्ज ?

इस आर्टिकल में ऊपर बताए गए प्रीपेड प्लान्स को जियो व एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जाकर रिचार्ज किया जा सकता है। इन प्लेटफॉर्म के अलावा प्लान्स को गूगल पे, फोनपे और पेटीएम से भी रिचार्ज कराया जा सकता है।