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Amazon-Flipkart Sale के दौरान तेजी से बढ़ रहे Delivery Scam, ऑर्डर डिलीवरी में होगी देरी... रहें सावधान

Amazon Flipkart Sale: आपकी तरह ही स्कैमर्स भी इस तरह की ई-कॉमर्स सेल का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ताकी आपको लूटकर मोटी कमाई की जा सके। सेल के दौरान अगर आपने भी कुछ ऑर्डर किया है, तो यह खबर आपके लिए ही है।

Published By: Manisha | Published: Jul 06, 2026, 04:38 PM (IST)

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Amazon और Flipkart पर इन दिनों सेल जारी है। इन सेल के दौरान देशभर के ग्राहक बंपर डील व डिस्काउंट ऑफर्स का फायदा उठाकर खरीदारी करते हैं। जहां ग्राहकों को अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल का बेसब्री से इंतजार रहता है वहीं स्कैमर्स भी इन्हीं सेल का इंतजार कर रहे होते हैं। जी नहीं… स्कैमर्स सेल के दौरान खरीदारी करने का नहीं बल्कि आप जैसे मासूम लोगों लूटने की फिराक में होते हैं। अभी तक आपने सेल के दौरान गलत आइटम्स की डिलीवरी वाले कई मामले सुने होंगे… वहीं स्कैमर्स हर सेल के साथ अपग्रेड हो जाते हैं और लोगों को लूटने का नया-नया तरीका ढूंढते रहते हैं। इस सेल के दौरान अलग ही Delivery Scam सुनने को मिल रहा है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: Amazon Prime Day Sale 2026: Laptop पर मिल रहा भरी डिस्काउंट, बस इस तारीख तक चलेगी सेल

क्या है नया Delivery Scam?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो Amazon और Flipkart सेल के दौरान स्कैमर्स नया Delivery Scam लेकर आ गए हैं। इस स्कैम के तहत स्कैमर्स डिलीवरी एजेंट बनकर आप कॉल या फिर मैसेज करते हैं और कहते हैं कि आपका ऑर्डर डिलीवर होने में समय लगेगा या फिर आपका ऑर्डर कहीं बीच में अटक गया है। समय पर ऑर्डर डिलीवरी के लिए ग्राहकों को अपना एड्रेस अपडेट करने को कहा जाता है, जिसके लिए स्कैमर्स एक Fake Link उन्हें मैसेज के जरिए भेज देते हैं। news और पढें: 200MP कैमरा वाले OPPO Reno15 Pro 5G पर 7299 का बड़ा डिस्काउंट, खरीदने के लिए यहां लगी ऑर्डर की छड़ी

जैसे ही आप स्कैमर्स की बातों में आते हैं और एड्रेस अपडेट करने के लिए लिंक पर क्लिक करते हैं वैसे ही आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट जैसी दिखने वाली नकली साइट पर पहुंच जाते हैं। यहां आप साइट दोबारा से लॉग-इन करने के लिए नंबर, पासवर्ड, अपनी कार्ड व बैंकिंग डिटेल्स भर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि कुछ सेकेंड्स में आपकी सभी डिटेल्स स्कैमर्स के हाथों लग चुकी है।

एक्स्ट्रा चार्ज की भी डिमांड

कई स्कैमर्स डिलीवरी एजेंट बनकर लोगों को ऑर्डर डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज की भी डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के कॉल्स व मैसेज पर आसानी से भरोसा न करें।

Sale के दौरान इन बातों का न करें इग्नोर

1. डिलीवरी के दौरान डिलीवरी एजेंट किसी तरह की एक्स्ट्रा फीस वसूल नहीं कर सकता।

2. कॉल और मैसेज के जरिए आप लिंक पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचे।

3. सेल के दौरान मिलने वाले ज्यादा ही सस्ते ऑफर्स देखकर तुरंत ऑर्डर प्लेस न करें।

4. असली व नकली साइट में पहचान करना जरूर सीखें।

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Amazon-Flipkart सेल

Amazon पर इन दिनों Prime Day Sale चल रही है, जो कि 4 जुलाई को शुरू हुई थी। आज सेल का आखिरी दिन है, जो कि 6 जुलाई की आधी रात से खत्म होने वाली है। वहीं, Flipkart Goat सेल भी 4 जुलाई को शुरू हुई थी।