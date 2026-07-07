Apple ने भारत में दोबारा शुरू की कार्ड पेमेंट सर्विस, ऐप स्टोर पर कर पाएंगे Debit-Credit Card से पेमेंट

Apple ने एक बार फिर से भारत में क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट सर्विस को शुरू किया है। इस कदम से यूजर्स को ऐप स्टोर (App Store) और आइक्लाउड (iCloud) पर क्रेडिट व डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का विकल्प मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 में अमेरिकन कंपनी एप्पल ने RBI (Reserve Bank of India) के पेमेंट फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर इस सर्विस को बंद किया था। हालांकि, अब चार साल बाद इस सेवा को दोबारा लाया गया है। और पढें: Flipkart GOAT Sale 2026: मात्र 70,990 रुपये में मिलेगा iPhone 17, Pro Max इतना सस्ता मिलेगा

सभी के लिए रोलआउट हुए पेमेंट ऑप्शन

टेकक्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple ने ऐप स्टोर और आइक्लाउड पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन देना शुरू कर दिया है। इससे अब यूजर्स अपने Visa-Master Card के डेबिट व क्रेडिट कार्ड को जोड़कर ऐप स्टोर से खरीदारी करने के साथ iCloud+ और Apple Music जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए पेमेंट कर पाएंगे। और पढें: Apple ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, बढ़ाई MacBook और iPad की कीमत, जानिए वजह

डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पहले यूजर्स को सर्विस का भुगतान करने के लिए UPI का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन अब कार्ड्स से भी पेमेंट की जा सकेगी। इस पेमेंट ऑप्शन को चुनिंदा यूजर्स के लिए रोलआउट किया गया है। आने वाले दिनों में इस विकल्प को सभी यूजर्स के लिए रिलीज कर दिया जाएगा।

कब आया RBI का पेमेंट नियम ?

आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2021 में पेमेंट से जुड़े नियम को लागू किया था, जिससे कारोबारियों और पेमेंट कंपनियों को कार्ड से होने वाली नियमित पेमेंट को सिक्योर बनाना पड़ा। साथ ही, कार्ड्स की डिटेल को सामान्य डिटेल के रूप की बजाय डिजिटल टोकन के रूप में स्टोर करने को कहा गया।

Apple Pay हो सकता है लॉन्च

एप्पल के डेबिट और क्रेडिट पेमेंट ऑप्शन के आने से एप्पल पे (Apple Pay) के आने का संकेत मिल रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर एप्पल पे की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

FAQs

1. Apple की कौन-सी सर्विस भारत में दोबारा शुरू हुई है ?

उत्तर. Apple ने भारत में App Store और iCloud पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का विकल्प दोबारा दिया है।

2. पहले यूजर्स पेमेंट कैसे करते थे?

उत्तर. कार्ड से पेमेंट करने से पहले यूजर्स को App Store और iCloud जैसी सेवाओं के लिए UPI से भुगतान करने का ऑप्शन मिलता था।

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3. Apple ने 2022 में कार्ड पेमेंट क्यों बंद कर दिया था?

उत्तर. कंपनी ने RBI के पेमेंट नियम और कार्ड टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क के कारण कार्ड पेमेंट सेवा को बंद किया था।