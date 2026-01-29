BSNL का धाकड़ प्लान, फ्री कॉलिंग के साथ रोज मिलेगा 2.6GB डेटा, नहीं करना पड़ेगा हर महीने रिचार्ज

BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited) सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, जिसके पोर्टफोलियो में एक से बढ़कर एक प्रीपेड प्लान मौजूद हैं। इन सभी में हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर की जा रही है। साथ ही, मनोरंजन के लिए प्लान्स में ओटीटी ऐप का भी एक्सेस मुफ्त में मिल रहा है। हम आपको इस खबर में कंपनी के खास रिचार्ज प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको हर दिन 2GB से अधिक डेटा और फ्री वॉइस कॉलिंग मिलेगी। इसे रिचार्ज करने के बाद आपको हर महीने रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पढें: BSNL का डेली 2GB डेटा वाला प्लान, चलेगा 150 दिन

BSNL Prepaid Plan

हम इस खबर में जिस BSNL प्रीपेड प्लान की बात कर रहे हैं, उसका नाम BSNL Bharat Connect प्लान है। इस प्रीपेड पैक को हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब इसमें मिलने वाले सेवाओं की बात करें, तो रिचार्ज पैक में इंटरनेट उपयोग करने के लिए रोजाना 2.6GB डेटा दिया जा रहा है। दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर की जा रही है। इसमें रोज 100 SMS भी मिल रहे हैं। और पढें: BSNL ने Republic Day 2026 के मौके पर खास स्वदेशी प्लान किया लॉन्च, डेली 2.6GB डेटा के साथ मिलेगा ये सब

कितनी है कीमत और कब तक रहेगा एक्टिव ?

टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के भारत कनेक्ट प्लान की कीमत 2,626 रुपये है। इस प्लान में 365 दिन यानी 1 साल की वैधता दी जा रही है। इसे रिचार्ज करने पर आपको हर महीने रिचार्ज करने से छुट्टी मिल जाएगी।

कहां से करें रिचार्ज ?

बीएसएनएल के इस प्रीपेड प्लान को BSNL Recharge Express प्लेटफॉर्म BReX के माध्यम से रिचार्ज कराया जा सकता है। आपको बता दें कि यह कंपनी का आधिकारिक चैटबॉट है।

हाल ही में घटाई इस प्लान की कीमत

बीएसएनएल ने भारत कनेक्ट प्लान को लॉन्च करने के साथ अपने पॉपुलर प्लान्स में से एक सुपरस्टार प्रीमियम ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत में 200 रुपये की कटौती की थी। इस अपडेशन के बाद यह प्लान 999 रुपये की जगह 799 रुपये में मिल रहा है। इसमें 200Mbps की स्पीड से 5000GB डेटा दिया जा रहा है।

FAQs

1. BSNL का पूरा नाम क्या है ?

Ans. बीएसएनएल का पूरा नाम Bharat Sanchar Nigam Limited है।

2. BSNL के भारत कनेक्ट प्लान को कब लॉन्च किया गया था ?

Ans. बीएसएनएल के भारत कनेक्ट प्लान को हाल ही में उतारा गया। इस रिचार्ज पैक में 2.6GB डेटा और 100 SMS दिए जा रहे हैं। इसकी समय सीमा 365 दिन की है।