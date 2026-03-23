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BSNL का 100GB डेटा प्लान चलेगा पूरे 60 दिन, कीमत 500 से भी कम

BSNL कंपनी अपने यूजर्स के लिए कई सस्ते प्लान लेकर आती है। आज हम आपको कंपनी के 100GB डेटा देने वाले प्लान की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसकी वैलिडिटी 60 दिन तक की है।

Published By: Manisha | Published: Mar 23, 2026, 04:15 PM (IST)

BSNL (22)

photo icon BSNL 100GB data plan

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BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) कंपनी अपने रिचार्ज प्लान पोर्टफोलियो में कई किफायती प्लान्स लेकर आती है। आज हम आपको कंपनी के एक ऐसे रिचार्ज प्लान की जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि 500 रुपये से भी कम की कीमत में यूजर्स के लिए लंबी वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। सिर्फ लंबी वैलिडिटी ही नहीं बल्कि इस प्लान के तहत यूजर्स को ढेर सारा डेटा एक्सेस भी मिलता है। अगर आप बीएसएनएल यूजर्स हैं या फिर जल्द ही बीएसएनएल में स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह प्लान कम दाम में आपको कई सारे बेनेफिट्स प्रोवाइड कर सकता है। आइए जानते हैं प्लान से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: BSNL का 35 दिन चलने वाला प्लान, कीमत 200 से कम

BSNL Rs 411 Plan

कंपनी के इस प्लान की कीमत 411 रुपये है। जी हां, 500 भी नहीं यह प्लान 450 रुपये से भी कम की कीमत में आता है। खास बात यह है कि BSNL के इस 411 रुपये के रिचार्ज प्लान में आपको 60 दिन तक की वैलिडिटी का एक्सेस मिलता है। जहां दूसरी टेलकॉम कंपनियां इस रेंज में 28 दिन तक की भी वैलिडिटी ठीक से प्रोवाइड नहीं करती, वहीं बीएसएनएल का प्लान आपको 56 नहीं बल्कि पूरे 60 दिन तक की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। news और पढें: BSNL SIM: घर बैठे BSNL सिम कैसे करें एक्टिवेट? यहां जानें पूरा प्रोसेस

बेनेफिट्स की बात करें, तो बीएसएनएल के इस प्लान में आपको 100GB डेटा का एक्सेस मिलता है। डेटा कोटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40 Kbps रह जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएसएनएल के इस प्लान में यूजर्स को डेटा के अलावा अन्य किसी प्रकार के बेनेफिट्स नहीं मिलते।

अगर आप कॉलिंग व SMS नहीं बल्कि लंबा चलने वाले डेटा प्लान को ढूंढ रहे हैं, तो बीएसएनएल का यह प्लान आपके लिए ही है।

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BSNL Rs 347 Plan

अगर लंबी वैलिडिटी डेटा के साथ अन्य बेनेफिट्स भी पाना चाहते हैं, तो बीएसएनएल का 347 रुपये वाला प्लान भी आपके काम आ सकता है। यह प्लान यूजर्स को 50 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग सुविधा मिलती है। इसके अलावा, इसमें डेली 2GB डेटा का एक्सेस भी मौजूद है। इतना ही नहीं यह प्लान 100 SMS भी प्रोवाइड करता है।