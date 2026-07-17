Published By: Manisha | Published: Jul 17, 2026, 08:02 PM (IST)
Airtel कंपनी अपने महंगे रिचार्ज प्लान्स के लिए जानी जाती है। इसी बीच अब कंपनी ने अपने यूजर्स को एक और बड़ा झटका दे दिया है। कंपनी ने अपने पोस्टपेड रिचार्ज प्लान की लिस्ट से एक किफायती प्लान को रिमूव कर दिया है। इस प्लान की कीमत 549 रुपये है। बेनेफिट्स की बात करें, तो इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड 4G/5G डेटा का एक्सेस मिलता है। इसमें अनलमिटेड कॉलिंग का सपोर्ट भी मौजूद है। वहीं, इसमें आपको डेली 100 फ्री SMS भी शामिल है। यह प्लान अपने साथ Airtel Xstream Play, Wynk Premium, and handset protection जैसे बेनेफिट्स भी प्रोवाइड करता था। और पढें: Airtel का 1 साल चलने वाला प्लान, कीमत 2500 से भी कम
हालांकि, अब जब आप Airtel की वेबसाइट पर 549 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान को सर्च करने जाएंगे, तो अब यह प्लान दिखाई नहीं देगा। इस प्रीपेड लिस्ट में सबसे सस्ता प्लान 449 रुपये है और उसके बाद आपको 699 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान दिखाई देगा। यह प्लान कंपनी की साइट व ऐप से हटा दिया गया है। और पढें: Airtel vs Jio: किस कंपनी का 200 रुपये का प्लान रहेगा आपके लिए बेस्ट? जानें यहां
Airtel कंपनी अपने ग्राहकों के लिए 449 रुपये का किफायती पोस्टपेड प्लान लेकर आती है। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड 4G/5G डेटा का एक्सेस मिलता है। इसके साथ प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग सपोर्ट भी मौजूद है। साथ ही आपको 100 SMS की सुविधा मिलेगी। यह प्लान सिर्फ 1 सिम को सपोर्ट करता है। इसमें 100GB क्लाउड स्टोरेज Google One के साथ मिलती है।
वहीं, दूसरी ओर 449 रुपये वाले प्लान के बाद Airtel कंपनी 699 रुपये का पोस्टपेड प्लान लेकर आती है। इस प्लान में 2 सिम चलती है, जिसमें 1 प्राइमरी यूजर और दूसरा एड-ऑन यूजर मिलता है। अन्य बेनेफिट्स की बात करें, तो यूजर्स को अनलिमिटेड 4G/5G डेटा का एक्सेस दिया जाता है। इसके साथ प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग सपोर्ट भी मौजूद है। साथ ही आपको 100 SMS की सुविधा मिलेगी।
इतना ही नहीं इस प्लान में यूजर्स को कई OTT का बेनेफिट्स भी मिलेगा। इसमें 6 महीने के लिए Amazon Prime का सपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा, JioHotstar Mobile का 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन इसमें फ्री दिया गया है। कंपनी इसमें गूगल वन 100GB क्लाउड स्टोरेज भी दे रही है। साथ ही इसमें Airtel Xstream Play Premium भी मौजूद है। जिन यूजर्स को टेलीकॉम बेनेफिट्स के साथ-साथ मनोरंजन का भी लाभ चाहिए, उनके लिए यह प्लान एकदम परफेक्ट है।
|फीचर
|Airtel Rs 449 Plan
|Airtel Rs 699 Plan
|कीमत
|₹449
|₹699
|सिम सपोर्ट
|1 सिम
|2 सिम (1 प्राइमरी + 1 एड-ऑन)
|डेटा
|अनलिमिटेड 4G/5G
|अनलिमिटेड 4G/5G
|कॉलिंग
|अनलिमिटेड
|अनलिमिटेड
|SMS
|100 SMS
|100 SMS
|Amazon Prime
|नहीं
|6 महीने का सब्सक्रिप्शन
|JioHotstar Mobile
|नहीं
|1 साल का सब्सक्रिप्शन
|Google One
|100GB क्लाउड स्टोरेज
|100GB क्लाउड स्टोरेज
|Airtel Xstream Play Premium
|✅ शामिल
|✅ शामिल
|किसके लिए बेहतर?
|सिर्फ टेलीकॉम बेनेफिट्स चाहने वाले यूजर्स
|फैमिली यूजर्स और OTT पसंद करने वालों के लिए
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