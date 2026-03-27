धांसू फीचर्स वाला Vivo फोन मात्र 1234 रुपये के खर्च पर होगा आपका, अभी लपकें सुपर डील

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Vivo Y51 Pro 5G Price

Vivo Y51 Pro दो स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 24,999 रुपये रखी गई है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 27,999 रुपये में मिल रहा है। इसे विजय सेल्स (Vijay Sales) से खरीदा जा सकता है।