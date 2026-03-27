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धांसू फीचर्स वाला Vivo फोन मात्र 1234 रुपये के खर्च पर होगा आपका, अभी लपकें सुपर डील

Vivo Y51 Pro 5G 1234 emi per month vijay sales offer price specs: वीवो वाय51 प्रो पर फाडू डील मिल रही है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Mar 27, 2026, 01:05 PM (IST)

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Vivo Y51 Pro 5G Processor

Vivo Y51 Pro फोन MediaTek Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर के साथ आता है। इस फोन में फोटो व वीडियो स्टोर करने के लिए 256GB तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी रैम 8 जीबी है।

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Vivo Y51 Pro 5G Display

Vivo Y51 Pro 5G फोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1250 निट्स है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

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Vivo Y51 Pro 5G Battery

Vivo Y51 Pro फोन 7200mAh बैटरी के साथ आता है। इसको 44 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसे IP68 + IP69 की रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि यह पानी में भीगने के बाद भी काम करेगा।

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Vivo Y51 Pro 5G Front Camera

वीवो इस स्मार्टफोन के फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.05 है। इसमें फोटो, वीडियो, स्लो मोशन और टाइम-लैप्स जैसे कैमरा फीचर्स मिलते हैं।

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Vivo Y51 Pro 5G Camera

कंपनी ने इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें f/1.8 अपर्चर वाला 50MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP का डेप्थ लेंस मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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Vivo Y51 Pro 5G Other Specs

Vivo Y51 Pro में कनेक्टिविटी के लिए 5जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ 5.4, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS और USB Type-C पोर्ट दिया है। इसे MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन मिला है।

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Vivo Y51 Pro 5G Price

Vivo Y51 Pro दो स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 24,999 रुपये रखी गई है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 27,999 रुपये में मिल रहा है। इसे विजय सेल्स (Vijay Sales) से खरीदा जा सकता है।

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Vivo Y51 Pro 5G Offers

One Card के क्रेडिट कार्ड से वाय51 प्रो को खरीदने पर 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस हैंडसेट पर 1,234 रुपये की EMI दी जा रही है।