comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • Vivo X300 5g Get 8000 Discount On Amazon 200mp Camera 16gb Ram Price In India Specs Offer

Vivo X300 5G पर 3000-5000 रुपये नहीं सीधे 8000 रुपये की छूट, साथ में मिलेगा 200MP कैमरा और...

Vivo X300 5G get 8000 discount on Amazon 200MP Camera 16GB RAM price in India specs offer: वीवो के फोन पर मिल रही जबरदस्त डील। ऑफर देखकर खरीदने टूट पड़े लोग।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 09, 2026, 07:01 PM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
Vivo X300 5G (7)zoom icon
18

Vivo X300 5G Display

Vivo X300 5G के फीचर्स की बात करें, तो आपको इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED flat डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का साइज 6.31 इंच है। साथ ही रेजलूशन 1216×2640 पिक्सल है। इस फोन की स्क्रीन 4500 Nits ब्राइटनेस के साथ आती है।

Vivo X300 5Gzoom icon
28

Vivo X300 5G Performance

Vivo X300 5G फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस है। सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने 3D अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है।

Vivo X300 5G (2)zoom icon
38

Vivo X300 5G RAM

Vivo X300 5G फोन को कंपनी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि एक-साथ तीन वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन मौजूद है।

Vivo X300 5G (1)zoom icon
48

Vivo X300 5G Camera

Vivo X300 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप फोटोग्राफी के लिए दिया गया है। इस सेटअप में कंपनी ने 200MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी कैमरा और 50MP का ही तीसरा कैमरा सेटअप का हिस्सा है।

Trending Now

Vivo X300 5G (6)zoom icon
58

Vivo X300 5G Selfie Camera

Vivo X300 5G में कंपनी ने 50MP का फ्रंट कैमरा दिया है। इसके जरिए आप सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का मजा ले सकेंगे।

Vivo X300 5G (5)zoom icon
68

Vivo X300 5G Battery

Vivo X300 5G में 6040mAh की बैटरी जंबो बैटरी मिलती है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग स्पीड दी गई है। इसके साथ 40W वायरलेस चार्जिंग को जगह भी दी गई है।

Vivo X300 5G (4)zoom icon
78

Vivo X300 5G Price

Vivo X300 5G फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 93,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, अभी इसे आप अमेजन से सिर्फ 85,999 रुपये में खरीद सकेंगे।

Vivo X300 5G (3)zoom icon
88

Vivo X300 5G Discount

Vivo X300 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो अभी इस फोन को आप बैंक कार्ड के जरिए 8000 रुपये सस्ता खरीद सकते हैं।