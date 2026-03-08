Vivo X300 5G हुआ 7500 रुपये सस्ता, 200MP कैमरा फोन पर जबरदस्त छूट

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Mar 08, 2026, 01:26 PM (IST)
Vivo X300 5G फोन में 4500 Nits ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है, जिसका साइट 6.31 इंच का है। यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट व 1216×2640 पिक्सल रेजलूशन से लैस है।
Vivo X300 5G फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन 3D अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ भी आता है। पानी से बचने के लिए फोन में IP68 + IP69 रेटिंग मिलती है।
Vivo X300 5G फोन में 12GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज जैसे 2 वेरिएंट्स मिलते हैं।
Vivo X300 5G में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें आपको 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी व 50MP का तीसरा कैमरा मौजूद है।
Vivo X300 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया है।
Vivo X300 5G में 6040mAh की बैटरी धाकड़ बैटरी दी गई है। इसके साथ फोन में 90W फास्ट चार्जिंग व 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
Vivo X300 5G फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Flipkat पर 83,999 रुपये लिस्ट है, जिसे अभी आप 75,999 रुपये में खरीद सकेंगे।
Vivo X300 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो अभी इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 7500 रुपये का ऑफ मिलेगा।
