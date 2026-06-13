आ गया भारत का पहला AI वीडियो जनरेशन मॉडल Varya, सेकेंडों में बनाएगा वीडियो

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए भारत ने अपना वीडियो जेनरेशन मॉडल Varya को लॉन्च कर दिया है। इस मॉडल को भारतीय स्टार्टअप Avataar AI ने तैयार किया है। यह भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बेहतर तरीके से समझता है। कंपनी का कहना है कि यह मॉडल किफायती है। इसके जरिए तेजी से वीडियो जनरेट की जा सकती है। यह आम यूजर्स के साथ-साथ बिजनेस यूजर्स के भी बहुत काम आएगा। और पढें: बड़े काम के हैं ये खास AI Tools, घंटों के काम को मिनटों में कर देंगे पूरा

भारत का पहला AI मॉडल

सरकार के अनुसार, भारत के India AI Mission के तहत 12 स्टार्टअप्स में से Avataar AI को चुना गया है, जिसने Varya वीडियो जनरेशन मॉडल को बनाया है। यह Alibaba के ओपन-सोर्स वीडियो जनरेशन मॉडल Wan 2.2 पर बेस्ड है। इसमें Model Distillation टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इससे मॉडल बेहतर और फास्ट परफॉर्म करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव एस कृष्णन ने बताया कि Varya भारत का पहला AI मॉडल है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके आने से लोग बिना ज्यादा खर्च किए अपने सारे काम कर सकेंगे और अपने हिसाब से वीडियो भी बना पाएंगे।

बेहद फास्ट है Model

Avataar AI ने कहा कि Varya तेजी से वीडियो जनरेट करने में सक्षम है। यह मॉडल केवल 4 स्टेप में वीडियो बना देता है। इसकी वीडियो जनरेटिंग स्पीड बहुत तेज और लागतभी कम है। उदाहरण के तौर पर समझें, तो यह मॉडल NVIDIA H200 GPU के साथ 45 सेकंड में 720p रिजॉल्यूशन वाली वीडियो को पांच सेकेंड में जनरेट कर सकता है।

कंपनी का दावा है कि वार्या मॉडल केवल 48 पैसे प्रति सेकेंड में वीडियो बना सकता है। यही कारण है कि इस एआई वीडियो टूल को अन्य वीडियो जनरेशन मॉडल की तुलना में किफायती माना गया है।

कैसे करता है काम ?

कंपनी के मुताबिक, वार्या मॉडल यूजर्स की फोटो या फिर रॉ वीडियो का इस्तेमाल करके एआई वीडियो बना सकता है। यह इतना एडवांस है कि सिर्फ 100 रुपये में यह 211 सेकेंड की वीडियो तैयार कर देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। यूजर सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्ट लिखकर या फिर इमेज अपलोड करके वीडियो बना सकते हैं।

Add Techlusive as a Preferred Source

सचिव एस कृष्णन का मानना है कि यह मॉडल उन लोगों के लिए कड़ा जवाब है, जो ये मानते हैं कि भारत एआई मॉडल बनाने में सक्षम नहीं है। इससे पुष्टि होती है कि हमारा देश एडवांस टेक से लैस एआई मॉडल बना सकता है और आने वाले समय में वैश्विक AI इंडस्ट्री में अहम भूमिका निभाएगा।