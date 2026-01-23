Vivo X Fold5 5G यहां 12000 रुपये हुआ सस्ता, हाथ से न जाने दें धमाकेदार डिस्काउंट डील

1 8

Vivo X Fold5 5G Screen

Vivo X Fold5 में 6.53 इंच का FHD+ AMOLED LTPO आउटर डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2748 × 1172 पिक्सल, पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। अब मेन स्क्रीन पर आएं, तो फोन में 8.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए UTG ग्लास लगाया गया है।