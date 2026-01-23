Vivo X Fold5 5G यहां 12000 रुपये हुआ सस्ता, हाथ से न जाने दें धमाकेदार डिस्काउंट डील

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jan 23, 2026, 02:38 PM (IST)
Vivo X Fold5 में 6.53 इंच का FHD+ AMOLED LTPO आउटर डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2748 × 1172 पिक्सल, पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। अब मेन स्क्रीन पर आएं, तो फोन में 8.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए UTG ग्लास लगाया गया है।
कंपनी ने Vivo X Fold5 फोल्डेबल फोन में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर और Adreno 750 GPU दिया है। इसके साथ 16 जीबी रैम और 512 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
वीवो के इस फोल्डेबल फोन में Android 15 पर काम करने वाला OriginOS 5 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। इसे IP5X, IPX8, IPX9 और IPX9+ की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि यह पानी में गिरने के बाद भी काम करता रहेगा।
Vivo X Fold5 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50एमपी का Sony IMX921 लेंस है। इसका अपर्चर f/1.57 है। इसके साथ 50एमपी का अल्ट्रा-वाइड और 50एमपी का टेलीफोटो लेंस मिलता है।
वीवो के फोल्डेबल फोन में 20MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसके जरिए शानदार सेल्फी क्लिक करने के साथ वीडियो कॉलिंग की जा सकती है।
Vivo X Fold5 में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग, 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग के साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। मजबूत कनेक्टिविटी के लिए फोन में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और एनएफसी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Vivo X Fold5 5G को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस की कीमत 1,49,999 रुपये है। इस प्राइस 16GB रैम + 512GB स्टोरेज मॉडल मिलता है।
Vivo X Fold5 5G स्मार्टफोन पर 12,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। यह ऑफर क्रेडिट कार्ड यूज करने पर दिया जा रहा है। इसके अलावा, फोल्डेबल फोन पर 7,202 रुपये की ईएमआई और 57,400 रुपये का एक्सचेंज डील मिल रही है।
