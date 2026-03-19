धाकड़ फीचर्स वाले Vivo V70 पर मिल रहा 4000 का फाडू Discount, हाथ से न जाने दें Super Offer

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 19, 2026, 01:40 PM (IST)
कंपनी ने Vivo V70 स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया है, जिसका सीपीयू कोर काउंट 8 है। इसकी क्लॉक स्पीड 1 × 2.8 GHz + 4 × 2.4 GHz + 3 × 1.8 GHz है।
Vivo V70 में 6500mAh की बैटरी मिलती है। इसको 90W फास्ट चार्जिंग मिली है। इस हैंडसेट की डायमेंशन 15.752 × 7.433 × 0.759 cm है। इसका वजन 194 ग्राम है। इसका बैक कवर ग्लास का बना है।
वीवो वी70 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50एमपी का प्राइमरी सेंसर है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। यह ऑटो-फोकस से लैस है। इसमें 50MP का टेलीफोटो और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए हैंडसेट में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह ऑटो-फोकस से लैस है। इसका अपर्चर f/2.0 और फील्ड ऑफ व्यू 92° है। इसमें नाइट, पोट्रेट, फोटो और वीडियो कैमरा मोड मिलता है।
वीवो वी70 में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ, यूएसबी टाईप-सी पोर्ट, सिम कार्ड स्लॉट, ओटीजी, एफएम और एनएफसी जैसे फीचर मिलते हैं। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।
वीवो के इस मोबाइल फोन में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 2750 × 1260 पिक्सल है। इसकी लोकल पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसमें फेस लॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।
Vivo V70 फोन दो स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस डिवाइस के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 45,999 रुपये है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 49,999 रुपये में मिल रहा है।
वीवो के इस स्मार्टफोन को ऑफिशियल वेबसाइट से HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 4000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 12 महीने के लिए 4,167 रुपये की नो-कॉस्ट EMI मिल रही है।
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