Vivo V60 5G फोन हुआ 3000 रुपये सस्ता, 50MP सेल्फी कैमरा, 6500mAh बैटरी के साथ मिलेगी 90W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jan 20, 2026, 03:06 PM (IST)
Vivo V60 5G में कंपनी ने 1600 Nits ब्राइट डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.77 इंच का है और रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, डिस्प्ले का रेजलूशन 2392 X 1080 पिक्सल का है।
Vivo V60 5G में Snapdragon 7 Gen 4 चिप दी गई है। इसके अलावा, फोन Android 15-बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है। हालांकि, कंपनी इस फोन के साथ लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करने वाली है।
Vivo V60 5G फोन में चार वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज शामिल हैं।
Vivo V60 5G में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा मौजूद है। वहीं, 50MP का टेलीफोटो सेंसर इस सेटअप में मौजूद है। इसके अलावा, एक 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा कंपनी ने दिया है।
Vivo V60 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।
Vivo V60 5G में 6500mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग मौजूद है।
Vivo V60 5G फोन के 16GB RAM और 512GB स्टोरेज की कीमत Amazon पर 43,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अमजेन सेल के दौरान सस्ते में खरीद सकते हैं।
Vivo V60 5G के ऑफर की बात करें, तो अमेजन से इस फोन को आप 38,999 रुपये में खरीद सकते हैं। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 3000 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है।
