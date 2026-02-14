Vivo T4 5G यहां हुआ 2300 रुपये सस्ता, कम दाम में 7300mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाले फोन को खरीदने का चांस

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 14, 2026, 02:59 PM (IST)
स्मूथ फंक्शनिंग के लिए Vivo T4 5G फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 3 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Adreno 720 GPU मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज दी गई है।
Vivo T4 फोन 6.77 इंच के फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले से लैस है। इसका आस्पेक्ट रेश्यो 20:9 है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है।
Vivo T4 के फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसके जरिए बढ़िया सेल्फी क्लिक की जा सकती है। इसके जरिए 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
Vivo T4 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का Sony IMX882 सेंसर और 2MP का डेप्थ लेंस मौजूद है। इसके जरिए 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
Vivo T4 मोबाइल फोन में 7300mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें दमदार स्पीकर दिए गए हैं। इसको IP65 की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि यह डस्ट व वॉटर रसिस्टेंट है।
कंपनी ने वीवो टी4 5जी में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस हैंडसेट की डायमेंशन 163.4×76.4×7.89mm और वजन 199 ग्राम है।
Vivo T4 5G शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस फोन का 8GB+128GB और 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल क्रमश: 22,999 रुपये व 24,999 रुपये में मिल रहा है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 26,999 रुपये में अवेलेबल है।
वीवो टी4 को 2300 रुपये के डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। यह ऑफर Axis बैंक की ओर से दिया जा रहा है। इस पर 6 महीने के लिए 4334 रुपये की EMI मिल रही है। इसके अलावा, हैंडसेट पर एक्सचेंज ऑफर भी है।
