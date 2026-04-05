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Redmi Note 15 5G को सिर्फ 879 रुपये देकर लाएं घर, 108MP कैमरा के साथ पाएं Curved डिस्प्ले

Redmi Note 15 5G 879 EMI on Amazon offer price in India specification 108MP Camera Curved Display specs: रेडमी के फोन पर धमाल डील। इतने कम में लाएं घर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Apr 05, 2026, 02:28 PM (IST)

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Redmi Note 15 5G Display

Redmi Note 15 5G फोन में 6.77 इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस डिस्प्ले में 3200 Nits की ब्राइटनेस मिलती है। इस डिस्प्ले में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन मिलती है।

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Redmi Note 15 5G Performance

Redmi Note 15 5G फोन Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। यह फोन Android 15-बेस्ड HyperOS 2 पर काम करती है।

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Redmi Note 15 5G RAM

Redmi Note 15 5G फोन को दो वेरिएंट्स पेश किए हैं। इसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलते हैं।

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Redmi Note 15 5G Camera

Redmi Note 15 5G में फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 108MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है।

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Redmi Note 15 5G Selfie Camera

Redmi Note 15 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में कंपनी ने 20MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।

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Redmi Note 15 5G Battery

Redmi Note 15 5G फोन में कंपनी ने 5520mAh की बैटरी दी है। इसके साथ आपको फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। इसमें 18W फास्ट चार्जिग सपोर्ट भी मौजूद है।

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Redmi Note 15 5G Price

Redmi Note 15 5G फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट को Amazon से 24,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। हालांकि, अभी इसे तगड़े डिस्काउंट व EMI ऑफर के साथ खरीदा जा सकता है।

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Redmi Note 15 5G Discount

Redmi Note 15 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 2000 रुपये सस्ता खरीदा जा सकत है। इसके अलावा, फोन पर 879 रुपये की शुरुआती EMI ऑप्शन भी मौजूद है।