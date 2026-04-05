Redmi Note 15 5G को सिर्फ 879 रुपये देकर लाएं घर, 108MP कैमरा के साथ पाएं Curved डिस्प्ले

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Redmi Note 15 5G Display

Redmi Note 15 5G फोन में 6.77 इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस डिस्प्ले में 3200 Nits की ब्राइटनेस मिलती है। इस डिस्प्ले में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन मिलती है।