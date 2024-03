होम

50MP कैमरा वाला सबसे सस्ता 5G फोन, सिर्फ 8799 रुपये में खरीदें

POCO M6 5G cheapest 5G Phone get it in just 8799 from Flipkart check offer details: अगर आप अपने लिए सस्ते में 5G फोन खरीदने की सोच रहे थे, तो अब आपका 10 हजार रुपये खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। मार्केट में सबसे सस्ता 5G फोन हाल ही में लॉन्च हुआ है, जो है पोको एम6 5जी। देखें ऑफर।

Manisha Published:Mar 19, 2024, 16:28 PM | Updated: Mar 19, 2024, 16:28 PM