सिर्फ 641 रुपये में घर लाएं 7000mAh बैटरी वाला OPPO K13 5G फोन, बिल्कुल मिस न करें यह डील

OPPO K13 5G Price cut get 641 EMI offer on Amazon Price in India specs 7000mAh battery: ओप्पो के फोन पर सुपर डील। इतने कम में घर लाने का मौका।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 24, 2026, 07:48 PM (IST)

OPPO K13 5G
18

OPPO K13 5G Display

OPPO K13 5G में कंपनी ने 6.67 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। डिस्प्ले में 2400 x 1080 पिक्सल रेजलूशन मिलता है।

OPPO K13 5G
28

OPPO K13 5G Performance

OPPO K13 5G फोन Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है।

OPPO K13 5G
38

OPPO K13 5G RAM

OPPO K13 5G में 8GB RAM दी गई है। इसके साथ 128GB व 256GB स्टोरेज मॉडल मिलते हैं।

OPPO K13 5G
48

OPPO K13 5G Camera

OPPO K13 5G में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का मेन कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है।

OPPO K13 5G
58

OPPO K13 5G Selfie Camera

OPPO K13 5G सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

OPPO K13 5G
68

OPPO K13 5G Battery

OPPO K13 5G में 7000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

OPPO K13 5G
78

OPPO K13 5G Price

OPPO K13 5G फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 22,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी कम दाम में खरीद सकते हैं।

OPPO K13 5G
88

OPPO K13 5G 4

OPPO K13 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो इस फोन को अमेजन से 18245 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 1500 रुपये का ऑफ मिल रहा है। साथ ही इसमें 641 रुपये की शुरुआती ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा है।