Oppo Find X9 5G हुआ 6,499 रुपये सस्ता, 7,025mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा जैसे मिलेंगे धाकड़ फीचर्स

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jan 11, 2026, 02:58 PM (IST)
Oppo Find X9 5G फोन में 6.59 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। इस डिस्प्ले में आपको 3600 Nits की बीक ब्राइटनेस मिलती है।
Oppo Find X9 5G फोन 3nm MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन में IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है।
Oppo Find X9 5G को कंपनी ने दो वेरिएंट्स में पेश किया है। फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपये है। वहीं, फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 84,999 रुपये है।
Oppo Find X9 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का Sony LYT-808 wide प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 50MP का Sony LYT-600 टेलीफोटो सेंसर मौजूद है।
Oppo Find X9 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 32MP का फ्रंट कैमरा दिया है।
Oppo Find X9 5G फोन की बैटरी 7,025mAh की है, जिसके साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी इसमें मौजूद है।
Oppo Find X9 5G Price Oppo Find X9 5G फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Flipkart पर 74,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, अभी इसे फ्लिपकार्ट से सस्ते में खरीदा जा सकता है।
Oppo Find X9 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो फोन को HDFC बैंक कार्ड के जरिए खरीदने पर अलग से 6499 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है।
