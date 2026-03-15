OPPO F31 Pro Plus फोन पर 3500 रुपये का डिस्काउंट, 7000mAh बैटरी को इतने कम में लाएं घर

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OPPO F31 Pro Plus Display

OPPO F31 Pro Plus के फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। इस डिस्प्ले का साइज 6.8 इंच है, जिसका रेजलूशन 2800 × 1280 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में 1600 Nits ब्राइटनेस मिलती है।