OPPO F31 Pro Plus फोन पर 3500 रुपये का डिस्काउंट, 7000mAh बैटरी को इतने कम में लाएं घर

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Mar 15, 2026, 10:42 AM (IST)
OPPO F31 Pro Plus के फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। इस डिस्प्ले का साइज 6.8 इंच है, जिसका रेजलूशन 2800 × 1280 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में 1600 Nits ब्राइटनेस मिलती है।
OPPO F31 Pro Plus में Snapdragon 7 Gen 3 चिप से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड ColorOS 15.0 पर काम करता है। पानी से बचाव के लिए इसमें IP66 + IP68 रेटिंग मिलती है।
OPPO F31 Pro Plus को कंपनी ने 8GB RAM व 12GM RAM के रैम ऑप्शन मिलते हैं। वहीं, फोन की स्टोरेज 256GB तक की है।
OPPO F31 Pro Plus में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ 2MP का डेप्थ कैमरा दिया गया है।
OPPO F31 Pro Plus में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।
OPPO F31 Pro Plus में कंपनी ने 7000mAh की धाकड़ बैटरी दी गई है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
OPPO F31 Pro Plus फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 39,999 रुपये लिस्ट है, जो कि अभी काफी सस्ते में मिल रहा है।
OPPO F31 Pro Plus के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो अभी इसे 34,999 रुपये में खरीद सकते हैं। बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 3500 रुपये का ऑफ दिया जा रहा है।
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