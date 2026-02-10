3000 रुपये सस्ता खरीदें छोटू OnePlus 13s, 12GB RAM और 50MP कैमरा जैसे मिलेंगे फीचर्स

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Feb 10, 2026, 07:38 PM (IST)
OnePlus 13s में कंपनी 6.32 इंच का डिस्प्ले दिया गया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120hz का होगा। वहीं, डिस्प्ले में आपको 1600 Nits तक की ब्राइटनेस मिलने वाली है।
OnePlus 13s फोन Snapdragon 8 Elite चिप से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड OxygenOS 15 पर काम करता है।
OnePlus 13s में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में कंपनी ने 50MP का मेन कैमरा दिया है। वहीं, दूसरी कैमरा 50MP का है।
OnePlus 13s में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस कैमरे में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे।
OnePlus 13s में कंपनी ने दो वेरिएंट्स पेश किए हैं, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB वेरिएंट शामिल है।
OnePlus 13s में 5850mAh जंबो बैटरी मिलती है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
OnePlus 13s फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 57,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप 50,999 रुपये में खरीद सकेंगे।
OnePlus 13s पर शानदार डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। ऑफर के तहत फोन पर अलग से बैंक कार्ड के जरिए 3000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
