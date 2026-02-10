3000 रुपये सस्ता खरीदें छोटू OnePlus 13s, 12GB RAM और 50MP कैमरा जैसे मिलेंगे फीचर्स

Sony ने State of Play Event का किया ऐलान, होगा ये खास

Sony ने अपने सबसे लंबे State of Play इवेंट का ऐलान कर दिया है, जो 60 मिनट से ज्यादा चलेगा। इस लाइव शो में PS5 के लिए आने वाले नए गेम्स, बड़े ट्रेलर और एक्साइटिंग अपडेट्स देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं...