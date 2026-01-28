OnePlus 13s पर 3000 रुपये का Discount, 50MP कैमरा और 5850mAh बैटरी जैसे मिलेंगे फीचर्स

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jan 28, 2026, 07:29 PM (IST)
OnePlus 13s में 1600 Nits ब्राइट डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का साइज 6.32 इंच का है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है।
OnePlus 13s फोन Snapdragon 8 Elite चिप से लैस है। साथ ही फोन Android 15 बेस्ड OxygenOS 15 पर काम करता है।
OnePlus 13s में कंपनी ने डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 50MP का ही सेकेंडरी कैमरा मौजूद है।
OnePlus 13s में कंपनी ने 32MP का ही फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए आप सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।
OnePlus 13s में दो वेरिएंट्स मिलते है। इसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं।
OnePlus 13s फोन को कंपनी ने 5850mAh बैटरी के साथ पेश किया है। इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
OnePlus 13s फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 57,999 रुपये लिस्ट है, जिसे अभी आप काफी सस्ते में खरीद सकेंगे।
OnePlus 13s के डिस्काउंट की बात करें, तो अभी इसे अमेजन से 52,999 रुपये में खरीद सकेंगे। इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 3000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा।
