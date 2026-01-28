OnePlus 13s पर 3000 रुपये का Discount, 50MP कैमरा और 5850mAh बैटरी जैसे मिलेंगे फीचर्स

WhatsApp में आया नया फीचर, बरकरार रहेगी प्राइवेसी

WhatsApp में यूजर्स की सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर नया फीचर जारी किया है। यह Strict Account Setting है। इसके ऑन से निजी डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। कोई भी यूजर्स का डेटा चोरी नहीं कर पाएगा। इसके बारे में अधिक जानने के लिए खबर पढ़ें।