iQOO 15 हुआ 4000 रुपये सस्ता, 16GB RAM, 50MP कैमरा और 7000mAh बैटरी जैसे फीचर्स से है लैस

Published: Jan 26, 2026, 01:46 PM (IST)
iQOO 15 फोन में 6.85 इंच का Samsung M14 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इस डिस्प्ले का रेजलूशनन 2K है।
iQOO 15 फोन 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68+ IP69 रेटिंग दी गई है।
iQOO 15 फन को कंपनी ने दो वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 12GB RAM + 256GB व 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल शामिल है।
iQOO 15 फोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमर दिया गया है, जिसमें OIS सपोर्ट मौजूद है। इसमें 50MP का सेकेंडरी कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है।
iQOO 15 फोन में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
iQOO 15 फोन में कपनी ने 7000mAh की जंबो बैटरी दी गई है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट व 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।
iQOO 15 फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 83,999 रुपये है, जिसे सेल के दौरान 79,998 रुपये में खरीदा जा सकता है।
iQOO 15 के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 4000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।
