iQOO 15 हुआ 4000 रुपये सस्ता, 16GB RAM, 50MP कैमरा और 7000mAh बैटरी जैसे फीचर्स से है लैस

iQOO 15 4000 Discount offer on Amazon Price in India specs 16GB RAM 50MP Camera 7000mAh battery: आइकू के फोन पर धमाकेदार डिस्काउंट। यहां मिल रहा हजारों रुपये डिस्काउंट।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 26, 2026, 01:46 PM (IST)

IQOO 15 Display
18

IQOO 15 Display

iQOO 15 फोन में 6.85 इंच का Samsung M14 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इस डिस्प्ले का रेजलूशनन 2K है।

IQOO 15 Performance
28

IQOO 15 Performance

iQOO 15 फोन 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68+ IP69 रेटिंग दी गई है।

IQOO 15 RAM
38

IQOO 15 RAM

iQOO 15 फन को कंपनी ने दो वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 12GB RAM + 256GB व 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल शामिल है।

IQOO 15 Camera
48

IQOO 15 Camera

iQOO 15 फोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमर दिया गया है, जिसमें OIS सपोर्ट मौजूद है। इसमें 50MP का सेकेंडरी कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है।

IQOO 15 Selfie Camera
58

IQOO 15 Selfie Camera

iQOO 15 फोन में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

IQOO 15 Battery
68

IQOO 15 Battery

iQOO 15 फोन में कपनी ने 7000mAh की जंबो बैटरी दी गई है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट व 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।

IQOO 15 Price
78

IQOO 15 Price

iQOO 15 फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 83,999 रुपये है, जिसे सेल के दौरान 79,998 रुपये में खरीदा जा सकता है।

IQOO 15 Discount
88

IQOO 15 Discount

iQOO 15 के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 4000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।