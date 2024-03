होम

Google Pixel 8 Pro को 12,000 रुपये सस्ते में खरीदने का मौका, हाथ से न निकल जाए सुनहरी डील

Google Pixel 8 Pro get 12000 discount offer on Flipkart check top deal here: गूगल पिक्सल 8 प्रो कंपनी का सबसे प्रीमियम मॉडल है। इस मॉडल को आप Flipkart के जरिए काफी सस्ते में घर ला सकते हैं। यहां देखें फ्लिपकार्ट पर मिल रही सुनहरी डील की डिटेल्स।

Manisha Published:Mar 07, 2024, 16:17 PM | Updated: Mar 07, 2024, 16:25 PM