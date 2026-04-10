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7000mAh बैटरी वाले Oppo F31 Pro+ 5G को सस्ते में घर लाने का सबसे अच्छा चांस आज, मिल रहा 3300 तक का Discount

7000mAh Battery Featured Oppo F31 Pro Plus 5G get 3300 discount Vijay Sales Offer: ओप्पो का यह स्मार्टफोन धमाकेदार ऑफर पर उपलब्ध है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Apr 10, 2026, 11:34 AM (IST)

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Oppo F31 Pro+ 5G (5)zoom icon
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Oppo F31 Pro+ 5G Camera

Oppo F31 Pro+ स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का वाइड एंगल लेंस है। यह ऑटो-फोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। इसके साथ 2MP का मोनोक्रोम सेंसर भी दिया गया है।

Oppo F31 Pro+ 5G (7)zoom icon
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Oppo F31 Pro+ 5G Front Camera

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए ओप्पो के इस फोन में 32MP का कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनोरामा, डुअल-व्यू, स्टिकर, स्क्रीन फिल और टाइम-लैप्स जैसे फंक्शन मिलते हैं।

Oppo F31 Pro+ 5Gzoom icon
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Oppo F31 Pro+ 5G Battery

ओप्पो का यह स्मार्टफोन 7000mAh बैटरी से लैस है। इसको 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसमें Proximity के साथ-साथ Ambient light, Color temperature, E-compass और Accelerometer भी दिया गया है।

Oppo F31 Pro+ 5G (6)zoom icon
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Oppo F31 Pro+ 5G Processor

कंपनी ने Oppo F31 Pro+ में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया है। इस चिप के साथ Adreno GPU 7 भी मिलता है। इस डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज 256 जीबी है। इसके साथ 12 जीबी तक रैम मिलती है।

Oppo F31 Pro+ 5Gzoom icon
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Oppo F31 Pro+ 5G Screen

ओप्पो एफ31 प्रो प्लस को 6.8 इंच के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ लाया गया है, जिसका रेजलूशन 2800 × 1280 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी ब्राइटनेस 600 निट्स है। इस पर AGC DT-Star D+ कवर ग्लास लगा है।

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Oppo F31 Pro+ 5G Other Specs

सुरक्षा के लिहाज से Oppo F31 Pro+ में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा, फोन में डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Oppo F31 Pro+ 5G (2)zoom icon
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Oppo F31 Pro+ 5G Price

Oppo F31 Pro+ इस वक्त Vijay Sales पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन का 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 34,999 रुपये में मिल रहा है। इसके 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट को 32,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Oppo F31 Pro+ 5G (3)zoom icon
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Oppo F31 Pro+ 5G Offer

SBI और IDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से ओप्पो एफ31 प्रो प्लस को खरीदने पर 3300 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 6 महीने की 4,950 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज डील भी है।