7000mAh बैटरी वाले Oppo F31 Pro+ 5G को सस्ते में घर लाने का सबसे अच्छा चांस आज, मिल रहा 3300 तक का Discount

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Apr 10, 2026, 11:34 AM (IST)
Oppo F31 Pro+ स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का वाइड एंगल लेंस है। यह ऑटो-फोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। इसके साथ 2MP का मोनोक्रोम सेंसर भी दिया गया है।
सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए ओप्पो के इस फोन में 32MP का कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनोरामा, डुअल-व्यू, स्टिकर, स्क्रीन फिल और टाइम-लैप्स जैसे फंक्शन मिलते हैं।
ओप्पो का यह स्मार्टफोन 7000mAh बैटरी से लैस है। इसको 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसमें Proximity के साथ-साथ Ambient light, Color temperature, E-compass और Accelerometer भी दिया गया है।
कंपनी ने Oppo F31 Pro+ में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया है। इस चिप के साथ Adreno GPU 7 भी मिलता है। इस डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज 256 जीबी है। इसके साथ 12 जीबी तक रैम मिलती है।
ओप्पो एफ31 प्रो प्लस को 6.8 इंच के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ लाया गया है, जिसका रेजलूशन 2800 × 1280 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी ब्राइटनेस 600 निट्स है। इस पर AGC DT-Star D+ कवर ग्लास लगा है।
सुरक्षा के लिहाज से Oppo F31 Pro+ में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा, फोन में डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Oppo F31 Pro+ इस वक्त Vijay Sales पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन का 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 34,999 रुपये में मिल रहा है। इसके 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट को 32,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
SBI और IDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से ओप्पो एफ31 प्रो प्लस को खरीदने पर 3300 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 6 महीने की 4,950 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज डील भी है।
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