7000mAh बैटरी, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट वाला itel P40+ फोन 8 हजार से कम में खरीदें, यहां मिल रहा धांसू ऑफर

7000mAh battery 8GB RAM 128GB storage featured itel P40 plus get under 8000 check deal here: 5000mAh या फिर 6000mAh बैटरी वाले फोन को भूल जाइए... मार्केट में 7000mAh जंबो बैटरी वाले itel P40+ फोन को आप 8000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं। देखें ऑफर।

Manisha Published:Dec 13, 2023, 16:24 PM | Updated: Dec 13, 2023, 16:24 PM