OPPO Pad 5 Pro और Pad Mini के कलर ऑप्शन लीक, स्टोरेज ऑप्शन भी आए सामने

OPPO के दो धाकड़ टैब OPPO Pad 5 Pro और OPPO Pad Mini जल्द ग्लोबल बाजार में दस्तक देने वाले हैं। पैड मिनी की बात करें, तो इसे कॉम्पैक्ट टैब के रूप में लाया जाने वाला है, जबकि पैड 5 प्रो को फ्लैगशिप सेगमेंट में उतारा जाने वाला है। इन दोनों संभावित फीचर्स रिवील हो चुके हैं। अब अपकमिंग टैब्स के कलर वेरिएंट सामने आए हैं। इसके साथ रैम व स्टोरेज का भी पता चला है। आइए जानते हैं… और पढें: OPPO के 200MP कैमरा फोन पर 6000 का Discount, 6200mAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, OPPO Pad 5 Pro टैबलेट को Dawn Gold, Mocha Brown और Monet Purple कलर में पेश किया जा सकता है। कॉम्पेक्ट मॉडल यानी OPPO Pad Mini को Mint Green, Monet Purple और Space Grey कलर में ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। और पढें: Oppo F31 Pro 5G पर 3000 रुपये का Discount, सस्ते में खरीदें 7000mAh बैटरी और AMOLED flexible डिस्प्ले फोन

इन स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल होंगे टैब

ओप्पो पैड 5 प्रो को ग्लोबल बाजार में 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB और 16GB+512GB स्टोरेज में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं, ओप्पो पैड मिनी को 8GB+256GB, 12GB+256GB और 12GB+512GB स्टोरेज ऑप्शन में पेश किए जाने की संभावना है।

ऐसे हो सकते हैं फीचर्स

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि OPPO Pad 5 Pro और OPPO Pad Mini के स्पेसिफिकेशन भी लीक हुए हैं। पैड 5 प्रो को Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप के साथ लाया जा सकता है। इस टैब में 13,380mAh की जंबो बैटरी मिल सकती है, जो 67 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 20 घंटे तक काम कर सकती है। इसका डिस्प्ले 13.2 इंच का होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स होगी। इसमें हाई-फाई ऑडियो का सपोर्ट दिया जाएगा।

ओप्पो पैड मिनी को भी 8.8 इंच की स्क्रीन के साथ लाया जा सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और रेजलूशन 2.5के होगा। इसके बेजल पतले होंगे। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए टैब में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट और 8000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो सिंगल चार्ज में 19 घंटे का वीडियो प्लेबैक और 22 घंटे का रीडिंग टाइम देगी।

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लॉन्चिंग और कीमत

रिपोर्ट्स और लीक्स में दावा किया जा रहा है कि ओप्पो के दोनों टैब को अगले सप्ताह ग्लोबल बाजार में उतारा जा सकता है। इन दोनों टैब की कीमत क्रमश: प्रीमियम व मिड रेंज में रखी जा सकती है। फिलहाल, कंपनी की ओर से टैब्स की प्राइसिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।