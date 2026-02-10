6500mAh बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग और 120Hz डिस्प्ले के साथ Oppo K14x 5G भारत में लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look और Top Features

1 8

Oppo K14x 5G Display

Oppo K14x 5G फोन में 6.75 इंच का HD+ का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। साथ ही डिस्प्ले में 1604 x 720 पिक्सल रेजलूशन मिलता है। डिस्प्ले में 1125 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है।