comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • 6500mah Battery 45w Fast Charging 120hz Display Oppo K14x 5g Launched In India First Look And Top Features

6500mAh बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग और 120Hz डिस्प्ले के साथ Oppo K14x 5G भारत में लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look और Top Features

6500mAh battery 45W Fast charging 120Hz Display Oppo K14x 5G launched in India First look and top features: ओप्पो का लेटेस्ट बजट फोन मार्केट में एंट्री मार चुका है। तस्वीरों में देखें फोन की पहली झलक।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 10, 2026, 01:05 PM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
Oppo K14x 5G (3)zoom icon
18

Oppo K14x 5G Display

Oppo K14x 5G फोन में 6.75 इंच का HD+ का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। साथ ही डिस्प्ले में 1604 x 720 पिक्सल रेजलूशन मिलता है। डिस्प्ले में 1125 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है।

Oppo K14x 5G (4)zoom icon
28

Oppo K14x 5G Performance

Oppo K14x 5G फोन MediaTek Dimensity 6300 6nm प्रोसेसर से लैस है। साथ ही फोन Android 16 बेस्ड Color OS 16 पर काम करता है।

Oppo K14x 5G (5)zoom icon
38

Oppo K14x 5G RAM

Oppo K14x 5G फोन को कंपनी ने दो वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 4GB RAM + 128GB स्टोरेज और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल शामिल है।

Oppo K14x 5G (6)zoom icon
48

Oppo K14x 5G Camera

Oppo K14x 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है।

Trending Now

Oppo K14x 5G (7)zoom icon
58

Oppo K14x 5G Selfie Camera

Oppo K14x 5G सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Oppo K14x 5G (1)zoom icon
68

Oppo K14x 5G Battery

Oppo K14x 5G फोन में कंपनी ने 6500mAh की जंबो बैटरी दी है। इसके साथ आपको 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।

Oppo K14x 5G (8)zoom icon
78

Oppo K14x 5G Price

Oppo K14x 5G फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है। वहीं, फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 16,999 रुपये है।

Oppo K14x 5G (2)zoom icon
88

Oppo K14x 5G Sale

Oppo K14x 5G फोन की सेल 16 फरवरी 2026 से भारत में शुरू होने जा रही है। इस फोन को आप Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। बैंक कार्ड के जरिए आपको फोन पर अलग से 1500 रुपये का ऑफ मिलने वाला है।