64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग वाले OnePlus Nord CE 2 Lite 5G सिर्फ 873 रुपये में घर लाने का मौका, जानें ऑफर

64MP Camera 5000mAh battery 33W Fast charging featured OnePlus Nord CE 2 Lite 5G get in just 873 on Amazon: वनप्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट 5जी फोन इस वक्त Amazon शानदार डील के साथ खरीद के लिए उपलब्ध है। गैलेरी में जानें डिटेल्स।

Manisha Published:Dec 24, 2023, 14:37 PM | Updated: Dec 24, 2023, 14:37 PM