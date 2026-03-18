6000mAh बैटरी वाला OPPO Reno 14 हुआ 2189 रुपये Sasta, जल्दी लपक लें बंपर Offer

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 18, 2026, 12:00 PM (IST)
ओप्पो रेनो 14 5जी में 256GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें ओटीजी कनेक्ट की जा सकती है। इसमें Proximity, Ambient light, E-compass और Gyroscope जैसे अहम सेंसर मिलते हैं।
OPPO Reno 14 फोन में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1256 x 2760 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी ब्राइटनेस 600 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है।
OPPO Reno 14 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का वाइड एंगल, 8एमपी का अल्ट्रा वाइड और 50एमपी का टेलीफोटो लेंस है। इसको ऑटो-फोकस का सपोर्ट मिला है। इसके कैमरे से 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए रेनो 14 में 50MP का कैमरा मिलता है। यह भी ऑटो-फोकस से लैस है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनो, डुअल-व्यू, टाइम लैप्स और स्क्रीन फिल लाइट मिलती है।
रेनो 14 5जी स्मार्टफोन बेहतर फंक्शनिंग के लिए MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर और ARM G615 जीपीयू दिया है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।
कंपनी ने रेनो 14 फोन में 5जी, 4जी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं। इसकी बैटरी 6000एमएएच की है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।
OPPO Reno 14 स्मार्टफोन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन की कीमत 43,775 रुपये है। इस दाम में 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है।
रेनो 14 5जी को Axis बैंक से खरीदने पर 2189 रुपये का ऑफ मिल रहा है। इस पर 1539 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर 41,650 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।
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