6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले Samsung Galaxy F13 को सिर्फ 8,199 रुपये में लाएं घर, यहां मिल रहा तगड़ा Discount

6000mAh battery 50MP camera featured Samsung Galaxy F13 get in just 8199 on Flipkart: सैमसंग गैलक्सी एफ13 फोन 6000mAh बैटरी के साथ आता है। इस फोन को फ्लिपकार्ट से काफी सस्ते में खरीद सकते हैं। यहां देखें ऑफर।

Manisha Published:Nov 22, 2023, 16:31 PM | Updated: Nov 22, 2023, 16:31 PM