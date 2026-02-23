comscore
  • 50mp Selfie Camera 6500mah Battery 80w Fast Charging Featured Oppo Reno 15 5g 4500 Discount Offer

50MP सेल्फी कैमरा, 6500mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिग वाले OPPO फोन पर गजब डील, 4500 रुपये सस्ता खरीदें

50MP selfie Camera 6500mAh battery 80W fast charging featured OPPO Reno 15 5G 4500 discount offer: ओप्पो के लेटेस्ट फोन को सस्ते में लाएं घर। यहां देखें ऑफर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 23, 2026, 07:04 PM (IST)

OPPO Reno 15 5G (2)
OPPO Reno 15 5G Display

OPPO Reno 15 5G में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। इस डिस्प्ले का साइज 6.59 इंच का है। वहीं, रेजलूशन 1,256 x 2,760 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में 1200 Nits की ब्राइटनेस मिलता है।

OPPO Reno 15 5G (4)
OPPO Reno 15 5G Performance

OPPO Reno 15 5G फोन Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 16 पर काम करता है।

OPPO Reno 15 5G (7)
OPPO Reno 15 5G RAM

OPPO Reno 15 5G को कंपनी ने तीन वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज शामिल है।

OPPO Reno 15 5G (6)
OPPO Reno 15 5G Camera

OPPO Reno 15 5G में कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें आपको 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी कैमरा व 8MP का तीसरा कैमरा शामिल है।

OPPO Reno 15 5G (5)
OPPO Reno 15 5G Selfie Camera

OPPO Reno 15 5G में आपको सेल्फी के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

OPPO Reno 15 5G (8)
OPPO Reno 15 5G Battery

OPPO Reno 15 5G में कंपनी ने 6500mAh की धाकड़ बैटरी मिलती है, जिसके 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है।

OPPO Reno 15 5G (3)
OPPO Reno 15 5G Price

OPPO Reno 15 5G के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 49,999 रुपये में खरीदा है। हालांकि, अभी इसे आप सस्ते में खरीद सकेंगे।

OPPO Reno 15 5G (1)
OPPO Reno 15 5G Discount

OPPO Reno 15 5G को अमेजन से अभी सिर्फ 45,999 रुपये में खरीद सकते है। बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 4,600 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।