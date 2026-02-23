50MP सेल्फी कैमरा, 6500mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिग वाले OPPO फोन पर गजब डील, 4500 रुपये सस्ता खरीदें

Anthropic ने Claude Code में नया AI फीचर किया लॉन्च

Anthropic ने अपने AI Tool Claude Code में नया फीचर Claude Code Security लॉन्च किया है। यह फीचर कोड की सुरक्षा चेक करता है और गलती होने पर सही करने की सलाह देता है। अभी यह फीचर कुछ खास यूजर्स और ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए ही है। आइए जानते हैं...