200MP कैमरे वाले Oppo Reno 15 Pro पर 6,800 रुपये का Discount, Amazon सेल ने मचा डाली धूम

WhatsApp में जल्द आने वाले हैं ये 5 नए फीचर

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए लगातार नए फीचर्स लाता रहता है, आने वाले समय में ऐप में कई नए अपडेट देखने को मिल सकते हैं। इनमें प्राइवेसी, कस्टमाइजेशन और सेफ्टी से जुड़े फीचर्स शामिल हैं, जो यूजर्स के लिए WhatsApp को और ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं।