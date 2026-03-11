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200MP कैमरे वाले Oppo Reno 15 Pro पर 6,800 रुपये का Discount, Amazon सेल ने मचा डाली धूम

200MP Camera Oppo Reno 15 Pro 6800 Discount offer on Amazon Price in India specs offer: ओप्पो के प्रीमियम फोन को खरीदने के लिए मची होड़। अमेजन लेकर आया है धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 11, 2026, 06:22 PM (IST)

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Oppo Reno 15 Pro (5)zoom icon
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Oppo Reno 15 Pro Display

Oppo Reno 15 Pro में फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz व रेजलूशन 1,272 x 2,772 पिक्सल है।

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Oppo Reno 15 Pro Performance

Oppo Reno 15 Pro फोन MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर से लैस है। पानी से बचाव के लिए कंपनी ने IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है।

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Oppo Reno 15 Pro RAM

Oppo Reno 15 Pro में 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के रूप में दो ऑप्शन पेश किए हैं।

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Oppo Reno 15 Pro Camera

Oppo Reno 15 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप फोटोग्राफी के लिए मिलता है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा, फोन में 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर व 50MP का टेलीफोटो सेंसर दिया है।

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Oppo Reno 15 Pro Selfie Camera

Oppo Reno 15 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।

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Oppo Reno 15 Pro Battery

Oppo Reno 15 Pro में धाकड़ 6500mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसके साथ कंपनी ने फास्ट चार्जिंग के लिए 80W फास्ट चार्जिंग स्पीड दी है।

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Oppo Reno 15 Pro Price

Oppo Reno 15 Pro फोन के 12GB RAM 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 74,999 रुपये लिस्ट है, जिसे अभी आप सिर्फ 67,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

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Oppo Reno 15 Pro Discount

Oppo Reno 15 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो फोन पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 6,800 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। ऐसे में इस फोन को आप और भी सस्ते में खरीद सकते हैं।