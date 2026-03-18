200MP कैमरा वाले Vivo X300 Pro पर 10,000 रुपये का Discount, 16GB RAM-512GB स्टोरेज के साथ मिलेगा ये सब

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Mar 18, 2026, 04:27 PM (IST)
Vivo X300 Pro में कंपनी ने फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 50MP कैमरा कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50MP का तीसरा सेंसर मौजूद है।
Vivo X300 Pro में 50MP का ही सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसके जरिए आप सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।
Vivo X300 Pro कंपनी ने फोन में AMOLED flat डिस्प्ले दिया है, जिसका साइज 6.78 इंच का है। इस डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट व 1260 × 2800 पिक्सल रेजलूशन मिलता है।
Vivo X300 Pro फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 16-बेस्ड OriginOS 6 के साथ आता है।
Vivo X300 Pro को सिंगल 16GB RAM व 512GB स्टोरेज वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है।
Vivo X300 Pro में कंपनी ने 6510mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ आपको 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।
Vivo X300 Pro फोन के 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,19,998 रुपये है।
Vivo X300 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो इस फोन को आप अभी 1,09,998 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके अलावा, फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 10,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है।
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