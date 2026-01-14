comscore
165Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 7400mAh बैटरी वाले OnePlus 15R पर 3000 की छूट, खरीदने का Best Time

165Hz Display 50MP Camera 7400mAh battery featured OnePlus 15R discount offer Price in India specs: वनप्लस के फोन पर सुनहरी डील। सस्ते में घर लाएं वनप्लस का नया फोन।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 14, 2026, 08:07 PM (IST)

OnePlus 15R
18

OnePlus 15R Display

OnePlus 15R फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसका साइज 6.83 इंच का है। यह AMOLED डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 2800×1272 पिक्सल है। वहीं, डिस्प्ले में 1800 Nits ब्राइटनेस मिलती है।

OnePlus 15R
28

OnePlus 15R Performance

OnePlus 15R फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। इसके साथ फोन G2 Wifi Chip के साथ आता है।

OnePlus 15R
38

OnePlus 15R RAM

OnePlus 15R फोन को दो वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल शामिल है।

OnePlus 15R
48

OnePlus 15R Camera

OnePlus 15R में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 8MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है।

OnePlus 15R
58

OnePlus 15R Selfie Camera

OnePlus 15R में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसके जरिए आप सेल्फी व वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं।

OnePlus 15R
68

OnePlus 15R Battery

OnePlus 15R फोन में 7400mAh की धाकड़ बैटरी मिलती है। इसमें 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।

OnePlus 15R
78

OnePlus 15R Price

OnePlus 15R फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 54,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप 47,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

OnePlus 15R
88

OnePlus 15R Discount

OnePlus 15R फोन के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 3000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।