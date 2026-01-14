165Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 7400mAh बैटरी वाले OnePlus 15R पर 3000 की छूट, खरीदने का Best Time

Google Veo 3.1 AI मॉडल हुआ अपग्रेड, अब मिलेगा ये बड़ा फायदा

Google ने अपने वीडियो बनाने वाले AI मॉडल Veo 3.1 को नए अपग्रेड के साथ लॉन्च किया है। अब क्रिएटर्स बिना मेहनत के वर्टिकल और हाई-क्वालिटी वीडियो बना सकते हैं। यह अपडेट Shorts और Reels के लिए तेज, आसान और प्रोफेशनल वीडियो बनाने में बड़ी मदद करेगा।