108MP कैमरा, 8GB RAM और 67W फास्ट चार्जिंग वाले Realme 11 5G को सिर्फ 668 रुपये में लाएं घर, देखें गजब ऑफर

108MP Cmaera 8GB RAM 67W Fast charging featured Realme 11 5G get in just 668 from Flipkart: अगर आप 108MP कैमरा फोन कम से कम दाम में खरीदना चाहते हैं, तो Flipkart आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। फ्लिपकार्ट पर यह फोन सिर्फ 668 रुपये में मिल रहा है। गैलेरी में जानें पूरी डिटेल।

Manisha Published:Nov 26, 2023, 13:53 PM | Updated: Nov 26, 2023, 13:53 PM