108MP camera featured One Plus Nord CE 3 Lite 5G huge discount offer on Amazon Check deals and specs: OnePlus के इस साल लॉन्च हुए 108MP कैमरा वाले स्मार्टफोन पर अच्छी डील मिल रही है। इस फोन को 1000 रुपये से भी कम खर्च करके घर लाया जा सकता है। फोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। साथ ही, इसमें अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: June 20, 2023 8:48 AM IST