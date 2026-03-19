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10001mAh बैटरी वाला Realme फोन मात्र 943 रुपये महीने में, खरीदने के लिए यहां करें Order

10001mAh battery Realme P4 Power 5G 943 emi on Amazon Price in India Specification: रियलमी पी4 पावर को सस्ते में घर लाया जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Mar 19, 2026, 11:22 AM (IST)

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Realme P4 Power 5G Battery

Realme P4 Power फोन को 10001mAh की तगड़ी बैटरी के साथ लाया गया है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसकी डायमेंशन 162.26×76.15×9.08mm और वजन 219 ग्राम है।

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Realme P4 Power 5G Display

कंपनी ने Realme P4 Power स्मार्टफोन में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 1280 × 2800 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 6500 निट्स है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i लगा है।

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Realme P4 Power 5G Camera

फोटोज के लिए रियलमी पी4 पावर में 50MP का IMX882 सेंसर मिलता है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। इसके जरिए 4के वीडियो शूट की जा सकती है।

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Realme P4 Power 5G Selfie Camera

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Realme P4 Power में 16MP का कैमरा मिलता है। यह Sony IMX480 लेंस है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें नाइट, पोट्रेट, लाइव, स्लो-मोशन और टाइम-लैप्स जैसे कैमरा मोड मिलते हैं।

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Realme P4 Power 5G Processor

सीमलेस फंक्शनिंग के लिए Realme P4 Power में MediaTek Dimensity 7400 Ultra ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Mali-G615 MC2 GPU मिलता है। इसके बॉटम में सिंगल स्पीकर भी है।

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Realme P4 Power 5G Other Specs

रियलमी के इस स्मार्टफोन में Dual 4G VoLTE, 5जी, सिम कार्ड, ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है। इस फोन को IP66 + IP68 + IP69 की रेटिंग मिली है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।

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Realme P4 Power 5G Price

पी4 पावर स्मार्टफोन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon India पर लिस्ट है। इस डिवाइस की कीमत 26,835 रुपये है। इस प्राइस में 8GB+256GB स्टोरेज मिलता है। इसे Trans Silver कलर में खरीदा जा सकता है।

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Realme P4 Power 5G Offers

OneCard के क्रेडिट कार्ड से रियलमी पी4 पावर को 1000 रुपये की छूट पर खरीदा जा सकता है। इस फोन पर 943 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।