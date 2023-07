YouTube TV ने लंबे समय बाद अब अपना “Multiview” फीचर फाइनली रोलआउट कर दिया है। बता दें, पॉपुलर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने इस फीचर को मार्च महीने में अनाउंस किया था। हालांकि, उस वक्त इस फीचर को टेस्टिंग फेज के दौरान रिलीज किया गया था, जो कि कुछ लोगों तक ही सीमित था। वहीं, अब फाइनली यह फीचर सभी यूजर्स के लिए रोलआउट हो चुका है। जैसे कि नाम से समझ आता है इस नए फीचर की मदद से यूजर्स यूट्यूब पर एक समय में एक-साथ चार अलग-अलग कॉन्टेंट स्ट्रीम कर सकेंगे। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स।

YouTube TV ने इस साल मार्च में नया “Multiview” फीचर अनाउंस किया था। यह फीचर यूट्यूब यूजर्स को एक समय में एक-साथ चार अलग-अलग कॉन्टेंट एक ही स्क्रीन पर देखने की सुविधा प्रोवाइड करता है। मार्च से अब-तक यह फीचर टेस्टिंग फेज में था। हालांकि, अब इसे सभी यूजर्स के लिए ऑफिशियली रोलआउट कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी एक स्क्रीन पर चार अलग-अलग कॉन्टेंट देखने की सुविधा स्पोर्ट्स कॉन्टेंट तक ही सीमित है। जल्द ही यह सपोर्ट नॉन-स्पोर्ट्स वीडियो को भी प्राप्त होगा।

DYK you can watch up to four games at once with @NFL Sunday Ticket?

So we gotta ask, who’s making your top 4…on multiview? 🏈⬇️ pic.twitter.com/2Tc2Kgvx6k

— YouTube TV (@YouTubeTV) July 29, 2023