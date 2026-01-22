YouTube 2026 में ला रहा है बड़ा AI बदलाव, OpenAI Sora को मिलेगी कड़ी टक्कर

YouTube आने वाले साल 2026 में अपने प्लेटफॉर्म पर AI का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। YouTube के CEO नील मोहन ने खुलासा किया है कि जल्द ही कंटेंट क्रिएटर्स अपने ही चेहरे और आवाज यानी अपनी likeness का इस्तेमाल करके AI-Generated Shorts बना सकेंगे। इसका मतलब है कि क्रिएटर्स टेक्स्ट कमांड देकर ऐसे वीडियो बना पाएंगे, जिनमें AI उनका ही डिजिटल अवतार इस्तेमाल करेगा। यह फीचर OpenAI के Sora जैसे टूल से मिलता-जुलता माना जा रहा है। YouTube का मानना है कि इससे क्रिएटर्स को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के नए मौके मिलेंगे और कंटेंट बनाना आसान होगा।

YouTube के CEO ने क्या कहा?

YouTube के CEO ने कहा कि 2026 में AI सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं रहेगा। क्रिएटर्स टेक्स्ट प्रॉम्प्ट की मदद से गेम बना सकेंगे और म्यूजिक के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि AI किसी इंसान की जगह नहीं लेगा, बल्कि यह सिर्फ एक ‘Tool For Expression’ होगा। कई क्रिएटर्स को डर है कि AI से ऑरिजिनल कंटेंट की वैल्यू कम हो सकती है लेकिन कंपनी का कहना है कि AI क्रिएटर्स की मदद के लिए है, न कि उन्हें रिप्लेस करने के लिए। इसके साथ ही Shorts में नए फॉर्मेट भी जोड़े जाएंगे, जिनमें Instagram Reels की तरह सिर्फ फोटो पोस्ट करने का ऑप्शन भी मिलेगा।

2026 में TV पर YouTube देखने का अनुभव कैसे बदलेगा?

YouTube 2026 में बड़े स्क्रीन यानी टीवी पर देखने वाले यूजर्स पर भी खास फोकस करेगा। कंपनी जल्द ही YouTube TV के लिए पूरी तरह कस्टमाइज होने वाला मल्टीव्यू फीचर लॉन्च करेगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और न्यूज के लिए 10 से ज्यादा नए YouTube TV प्लान लाए जाएंगे। इनका मकसद यह है कि यूजर्स खुद तय कर सकें कि वे क्या और कैसे देखना चाहते हैं। YouTube चाहता है कि टीवी पर देखने का एक्सपीरियंस ज्यादा पर्सनल और कंट्रोल में हो।

YouTube क्रिएटर्स की कमाई बढ़ाने के लिए कौन-कौन से नए फीचर्स लाने वाला है?

क्रिएटर इकॉनमी भी YouTube की बड़ी प्राथमिकता होगी। कंपनी क्रिएटर्स के लिए कमाई के नए तरीके लाने वाली है, जिनमें ब्रांड डील्स, शॉपिंग फीचर्स और फैन फंडिंग शामिल हैं। Super Chat के साथ-साथ Jewels और Gifts जैसे नए फीचर्स जोड़े जाएंगे। इसके अलावा YouTube Shopping को और बड़ा किया जाएगा। 2026 में इन-ऐप चेकआउट आएगा, जिससे दर्शक वीडियो या Shorts देखते हुए ही प्रोडक्ट खरीद सकेंगे।