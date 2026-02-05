comscore
Xiaomi का Modular Optical System आ सकता है इसी साल, टिप्स्टर ने किया क्लेम

Xiaomi जल्द ही अपने Modular Optical System को बाजार में उतार सकता है। यह एक खास मैग्नेटिक कैमरा सिस्टम है, जो स्मार्टफोन में DSLR जैसे फोटो रिजल्ट देने का दावा करता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 05, 2026, 12:57 PM (IST)

Xiaomi Modular Optical System

photo icon Xiaomi Modular Optical System

Xiaomi ने Mobile World Congress (MWC) में अपने Modular Optical System को कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया था, जिसे अब लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मशहूर टिप्स्टर Digital Chat Station के मुताबिक, Xiaomi का यह मैग्नेटिक मॉड्यूलर कैमरा सिस्टम अब मास प्रोडक्शन में चला गया है और इसे 2026 में बाजार में उतारा जा सकता है।

इस मॉड्यूलर कैमरा सिस्टम में कौन-कौन से खास कैमरा फीचर्स मिलते हैं

Xiaomi का Modular Optical System खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो स्मार्टफोन में DSLR जैसे कैमरा रिजल्ट चाहते हैं। इसमें एक 35mm फोकल लेंथ वाला लेंस दिया गया है, जिसमें f/1.4 का बड़ा अपर्चर मौजूद है। यह सिस्टम एक नए Light Fusion X M4/3 सेंसर का इस्तेमाल करता है, जिससे ज्यादा लाइट कैप्चर होती है और फोटो में डिटेल्स काफी बेहतर मिलती हैं। Xiaomi का दावा है कि यह मॉड्यूलर लेंस पुराने कैमरा लेंस के मुकाबले करीब 50% पतला है, जिससे इसे फोन के साथ इस्तेमाल करना आसान और प्रैक्टिकल बन जाता है।

इस Modular Optical System की सबसे खास टेक्नोलॉजी

इस Modular Optical System की सबसे खास टेक्नोलॉजी है Xiaomi LaserLink, जब सेंसर लाइट कैप्चर करता है, तो LaserLink टेक्नोलॉजी उस डेटा को तुरंत डिजिटल सिग्नल में बदलकर फोन तक भेज देती है। यह ट्रांसफर एक near-infrared laser के जरिए होता है, जिसकी स्पीड 10Gbps तक बताई जा रही है। इतनी तेज स्पीड की वजह से फोन को सीधे क्लीन RAW इमेज डेटा मिलता है, जिससे प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग और बेहतर फोटो क्वालिटी संभव हो पाती है। इसमें All-6G aspherical लेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो इमेज डिस्टॉर्शन को कम करता है।

इस सिस्टम की एक और बड़ी खासियत

इस सिस्टम की एक और बड़ी खासियत यह है कि यूजर्स को लेंस को अलग से पेयर, चार्ज या फाइल ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह लेंस फोन के साथ मैग्नेटिक तरीके से अटैच हो जाता है और तुरंत शूटिंग शुरू की जा सकती है। Xiaomi का AI-पावर्ड इमेजिंग सिस्टम इसे सपोर्ट करता है, जिससे मोबाइल की कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी और प्रो कैमरा ऑप्टिक्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है।