Xiaomi भारत में लॉन्च करने वाला है ये खास प्रोडक्ट, जानें ये टैबलेट होगा या लैपटॉप

Xiaomi ने हाल ही में भारत में अपना नया QLED X Pro 75 स्मार्ट टीवी लॉन्च किया। इसके एक दिन बाद, कंपनी के एक अधिकारी ने संकेत दिया कि कंपनी जल्द ही भारत में चार नए स्मार्टफोन और एक टैबलेट लॉन्च करने वाली है। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि वह जल्द ही एक नया डिवाइस भी पेश करेगी, जो या तो एक पतला और हल्का लैपटॉप हो सकता है या बैकलिट कीबोर्ड वाला टैबलेट। यह जानकारी Xiaomi द्वारा ग्लोबल स्तर पर Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra के लॉन्च की घोषणा के बाद सामने आई। और पढें: Xiaomi 17 Ultra: ग्लोबल लॉन्च से पहले कीमत, बैटरी और कलर ऑप्शन लीक

क्या यह नया डिवाइस लैपटॉप होगा या टैबलेट?

Xiaomi ने X पर एक पोस्ट में अपना नया डिवाइस दिखाया। कंपनी ने लिखा, ‘हमने टैबलेट को एक नया रूप दिया है, लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे’ पोस्ट में दिखाया गया डिवाइस पतला और हल्का लगता है और इसके साथ कीबोर्ड भी है। अभी यह साफ नहीं है कि कीबोर्ड में बैकलाइट होगी या डिस्प्ले की रोशनी से कीज पर रोशनी पड़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नया डिवाइस Xiaomi Pad 8 हो सकता है, जो भारत में एक हाई-एंड टैबलेट के रूप में लॉन्च होगा। और पढें: Xiaomi Pad 8 Pro का ग्लोबल वेरिएंट जल्द हो सकता है लॉन्च, देखें Geekbench स्कोर

कंपनी ने आने वाले डिवाइसों के बारे में क्या संकेत दिए हैं?

Xiaomi इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग और PR संदीप शर्मा ने भी कंपनी के आगामी डिवाइसों के बारे में सोशल मीडिया पर संकेत दिए। उन्होंने छह इमोजी का इस्तेमाल किया एक टीवी, उसके बाद दो फोन, एक टैबलेट और फिर दो और हैंडसेट। इससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी के अगले लॉन्च में टैबलेट भी शामिल होगा। Xiaomi ने 2026 की अपनी QLED X Pro स्मार्ट टीवी लाइनअप को भारत में लॉन्च किया है और ग्लोबल स्तर पर Xiaomi 17 Ultra और Xiaomi 17, 28 फरवरी को पेश किए जाएंगे।

Xiaomi Pad 8 में क्या खास फीचर्स हो सकते हैं?

लीकर अभिषेक यादव के अनुसार, कंपनी के पोस्ट में दिखाया गया डिवाइस Xiaomi Pad 8 है। उनका कहना है कि Pad 8 में Snapdragon 8 Elite चिपसेट होगा। वहीं महंगा Pad 8 Pro भारत में आने की संभावना कम है। Pad 8 Pro पहले चीन में सितंबर 2025 में लॉन्च हुआ था। इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹34,500 थी। इसमें 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, बैकलिट कीबोर्ड और ट्रैकपैड था, टैबलेट में 11.2-inch का 3.2K LCD डिस्प्ले है, जिसकी पिक्सल डेंसिटी 345ppi और रिफ्रेश रेट 144Hz तक है। इसमें Snapdragon 8 Elite चिपसेट भी मिलता है। अब अगले कुछ हफ्तों में कंपनी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।